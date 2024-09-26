Сабо розкритикував суддівство та Динамо після поразки від Лаціо

Тренер Олександр Шовковський незадоволений грою своєї команди. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою щодо поразки "Динамо" у матчі з "Лаціо". Кияни пропустили від суперника з Італії три голи та не змогли забити жодного м'яча у відповідь.

Сабо назвав причини фіаско підопічних Олександра Шовковського в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".

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"Динамо" провело весь матч із "Лаціо" в атаках, але не зуміло забити жодного гола. Футболісти римської команди реалізували майже всі моменти біля воріт Олександра Шовковського.

Захисник "Динамо" Тарас Михавко у матчі проти "Лаціо". Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Йожеф Сабо зізнався, що у нього не витримали нерви під час перегляду матчу й експерт вимкнув трансляцію на кілька хвилин. Він додивився матч і відзначив низьку якість суддівства. Сабо заявив, що Романьолі теж треба було видаляти з поля, оскільки його порушення правил було таким самим, як у Брагару.

Сабо розкритикував "Динамо"

Колишній тренер збірної України вважає, що команда Олександра Шовковського не має сильних півзахисників, а без якісних виконавців у середній лінії "Динамо" приречено на поразки в Європі.

"Результат закономірний. Що показало "Динамо"? Ну, тримало м'яч часом, але де? На своїй половині поля! І толку? У "Лаціо" значно краща, практично ідеальна, реалізація. А наші зусилля зникли задарма, хоча моменти були", — заявив Сабо.

Експерт перепросив за критику і подякував Олександру Шовковському за роботу з командою. Сабо зазначив, що з гравцями "Динамо" треба багато займатися, щоб вони змогли конкурувати з сильними суперниками.

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