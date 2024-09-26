Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сабо розкритикував суддівство та Динамо після поразки від Лаціо arrow

Сабо розкритикував суддівство та Динамо після поразки від Лаціо

26 вересня 2024 12:51
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Сабо розкритикував суддівство та Динамо після поразки від Лаціо
Тренер Олександр Шовковський незадоволений грою своєї команди. Фото: Reuters/Cathrin Mueller
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою щодо поразки "Динамо" у матчі з "Лаціо". Кияни пропустили від суперника з Італії три голи та не змогли забити жодного м'яча у відповідь.

Сабо назвав причини фіаско підопічних Олександра Шовковського в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".

Читайте також:

"Динамо" провело весь матч із "Лаціо" в атаках, але не зуміло забити жодного гола. Футболісти римської команди реалізували майже всі моменти біля воріт Олександра Шовковського.

Тарас Михавко
Захисник "Динамо" Тарас Михавко у матчі проти "Лаціо". Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Йожеф Сабо зізнався, що у нього не витримали нерви під час перегляду матчу й експерт вимкнув трансляцію на кілька хвилин. Він додивився матч і відзначив низьку якість суддівства. Сабо заявив, що Романьолі теж треба було видаляти з поля, оскільки його порушення правил було таким самим, як у Брагару.

Сабо розкритикував "Динамо"

Колишній тренер збірної України вважає, що команда Олександра Шовковського не має сильних півзахисників, а без якісних виконавців у середній лінії "Динамо" приречено на поразки в Європі.

"Результат закономірний. Що показало "Динамо"? Ну, тримало м'яч часом, але де? На своїй половині поля! І толку? У "Лаціо" значно краща, практично ідеальна, реалізація. А наші зусилля зникли задарма, хоча моменти були", — заявив Сабо.

Експерт перепросив за критику і подякував Олександру Шовковському за роботу з командою. Сабо зазначив, що з гравцями "Динамо" треба багато займатися, щоб вони змогли конкурувати з сильними суперниками.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати футболістом італійського топклубу.

Іспанська "Жирона" відмовилася підписувати контракт з українським футболістом, який був у команді на перегляді.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Шовковський Йожеф Сабо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:12 Зарплати українських вчителів скоротяться через нові податки

14:02 Неправомірні дії ТЦК — що робити військовозобов'язаному у цій ситуації

14:00 Наслідки нічного вибуху в Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

13:56 Окупанти запустили по Хмельниччині три "Кинджали" — що відомо

13:55 Стипендії українським студентам — скільки платять в Польщі

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

13:46 Борг у 8 млн грн — в Одеському порту затримали великий вантаж зерна

13:39 У Харкові водій на смерть збив пішохода — поліція встановлює деталі

13:34 У Миколаєві судитимуть чоловіка за заклики ухилятися від мобілізації

13:32 Вже відчутна справжня осінь — прогноз погоди у Львові на завтра

13:28 Інвестори «Укрбуду» та «Київміськбуду» вийшли на масштабний мітинг у Києві

14:12 Зарплати українських вчителів скоротяться через нові податки

14:02 Неправомірні дії ТЦК — що робити військовозобов'язаному у цій ситуації

14:00 Наслідки нічного вибуху в Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

13:56 Окупанти запустили по Хмельниччині три "Кинджали" — що відомо

13:55 Стипендії українським студентам — скільки платять в Польщі

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

13:46 Борг у 8 млн грн — в Одеському порту затримали великий вантаж зерна

13:39 У Харкові водій на смерть збив пішохода — поліція встановлює деталі

13:34 У Миколаєві судитимуть чоловіка за заклики ухилятися від мобілізації

13:32 Вже відчутна справжня осінь — прогноз погоди у Львові на завтра

13:28 Інвестори «Укрбуду» та «Київміськбуду» вийшли на масштабний мітинг у Києві

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті