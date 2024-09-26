Милевский жестко отреагировал на поражение Динамо от Лацио в Лиге Европы

Милевский только с нецензурными словами охарактеризовал игру Динамо — Лацио
Киевское "Динамо" проиграло в первом матче основного раунда Лиги Европы римскому "Лацио" со счетом 0:3. После матча игру раскритиковал бывший игрок киевлян Артем Милевский.
Бывший игрок настолько сильно был впечатлен, что не подбирал слов в Телеграм.
Милевского разозлило поражение "Динамо" от "Лацио"
Милевский, кратко комментируя матч, вспомнил как они с Александром Алиевым поддавались критике.
"Всем ах****ный привет!!!!!! Еще мы с Алиевым ху**вые были!!!! И полоскали нас!!! Ну ок", — написал Милевский.
Отметим, что "Динамо" занимает последнее место в турнирной таблице после первого тура. При этом не все команды еще сыграли, но если кто-то проиграет с разницей в три и больше мяча, то киевляне покинут последнее место.
Напомним, ранее "Динамо" жестко раскритиковал бывший главный тренер Александр Хацкевич. Специалист уверен, что команде не хватило агрессии и организованности.
Еще один бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал всю команду и судью.
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