В доме Артема Милевского прошли обыски по делу о договорных матчах

У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами
В дом к бывшему футболисту киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского снова ворвались правоохранители. На жилплощади игрока провели обыски.
О деталях обысков, и о том, почему виноват не Милевский, сообщил портал Sport-express.ua.
Отметим, что в январе текущего года в доме Милевского уже проходили обыски. Тогда выяснилось, что у полиции были вопросы к прошлым арендаторам, а не к Артему.
На этот раз полиция не ошиблась
Как стало известно, полиция провела обыски по делу друга Милевского Сергея Третьяка, с которым они вместе проживают.
Милевский заявил, что находится в шоке из-за сложившейся ситуации.
"Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте хоть немного отойду", — сказал Артем.
Третьяк рассказал, что обыски связаны с договорными матчами. Он выступает в уголовном производстве как подозреваемый.
Затем Третьяка спросили, связано ли это с громкими обвинениями в его сторону игроков "Миная". Сергей ответил, что производство связано с киберспортом, а не футболом.
Отметим, что ранее двое игроков "Миная" заявили, что Третьяк предлагал им сдать матч против "Динамо" в 25-м туре УПЛ в сезоне 2023/2024 гг. Тогда Сергей опроверг обвинения в свою сторону.
Напомним, ранее Милевский рассорился со своим бывшим другом Александром Алиевым. Одной из причин этой ссоры считают Третьяка.
Затем сослуживцы Алиева хотели найти Милевского и побить из-за сказанных слов.
Читайте Новини.LIVE!