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У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

24 сентября 2024 11:40
обновлено: 11:40
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
В доме Артема Милевского прошли обыски по делу о договорных матчах
Артем Милевский и Сергей Третьяк. Фото: instagram.com/timi1010
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В дом к бывшему футболисту киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского снова ворвались правоохранители. На жилплощади игрока провели обыски.

О деталях обысков, и о том, почему виноват не Милевский, сообщил портал Sport-express.ua.

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Отметим, что в январе текущего года в доме Милевского уже проходили обыски. Тогда выяснилось, что у полиции были вопросы к прошлым арендаторам, а не к Артему.

На этот раз полиция не ошиблась

Как стало известно, полиция провела обыски по делу друга Милевского Сергея Третьяка, с которым они вместе проживают.

Милевский заявил, что находится в шоке из-за сложившейся ситуации.

"Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте хоть немного отойду", — сказал Артем.

Третьяк рассказал, что обыски связаны с договорными матчами. Он выступает в уголовном производстве как подозреваемый.

Затем Третьяка спросили, связано ли это с громкими обвинениями в его сторону игроков "Миная". Сергей ответил, что производство связано с киберспортом, а не футболом.

Отметим, что ранее двое игроков "Миная" заявили, что Третьяк предлагал им сдать матч против "Динамо" в 25-м туре УПЛ в сезоне 2023/2024 гг. Тогда Сергей опроверг обвинения в свою сторону.

Напомним, ранее Милевский рассорился со своим бывшим другом Александром Алиевым. Одной из причин этой ссоры считают Третьяка.

Затем сослуживцы Алиева хотели найти Милевского и побить из-за сказанных слов.

обыски футбол полиция Артем Милевский Киберспорт Сергей Третьяк

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