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У Мілевського знову провели обшуки — проблеми з договірними матчами

24 вересня 2024 11:40
оновлено: 11:40
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
У будинку Артема Мілевського пройшли обшуки у справі про договірні матчі
Артем Мілевський та Сергій Третьяк. Фото: instagram.com/timi1010
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У будинок до колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського знову увірвалися правоохоронці. На житловій площі гравця провели обшуки.

Про деталі обшуків і про те, чому винен не Мілевський, повідомив портал Sport-express.ua.

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Зазначимо, що у січні поточного року у будинку Мілевського вже відбувалися обшуки. Тоді з'ясувалося, що поліція мала питання до колишніх орендарів, а не до Артема.

Цього разу поліція не помилилась

Як стало відомо, поліція провела обшуки у справі друга Мілевського Сергія Третьяка, з яким вони разом проживають.

Мілевський заявив, що перебуває в шоці через ситуацію, що склалася.

"Я в шоці! Поки коментар давати не буду, дайте хоч трохи відійду", — сказав Артем.

Третьяк розповів, що обшуки пов'язані з договірними матчами. Він виступає у кримінальному провадженні як підозрюваний.

Потім Третьяка запитали, чи це пов'язано з гучними звинуваченнями в його бік гравців "Минаю". Сергій відповів, що виробництво пов'язане із кіберспортом, а не футболом.

Зазначимо, що раніше двоє гравців "Минаю" заявили, що Третьяк пропонував їм здати матч проти "Динамо" у 25-му турі УПЛ у сезоні 2023/2024 рр. Тоді Сергій спростував звинувачення у свій бік.

Нагадаємо, раніше Мілевський посварився зі своїм колишнім другом Олександром Алієвим. Однією із причин цієї сварки вважають Третьяка.

Потім товариші по службі Алієва хотіли знайти Мілевського і побити через сказані слова.

обшуки футбол поліція Артем Мілевський Кіберспорт Сергій Третяк

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