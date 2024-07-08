Алієв спростував слова Мілевського про виграш Рибалки у Суркіса

Раніше Алієв та Мілевський товаришували. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв обурився словами свого колишнього друга Артема Мілевського. Ситуацією стала розповідь "Мілі" про те, що Сергій Рибалка виграв велику суму у президента клубу Ігоря Суркіса.

Алієв у соцмережах назвав неправдою розповідь Мілевського, передає "Спорт-Експрес".

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Артем Мілевський. Фото: скріншот

Алієв спростував слова Мілевського

За словами Алієва, розповідь Мілевського не відповідає дійсності. Олександр навіть зазначив, що якби Рибалка грав із Суркісом, то всій команді довелося б закладати гроші за футболіста, оскільки той би не виграв.

"Тема, у тебе вже, напевно, справді з головою непорядок. Якби Суркіс грав із ним на гроші, ти сам чудово знаєш, що віддавала б, напевно, вся команда за Рибалку. Те, що він розповів в інтерв'ю, це чиста маячня", — сказав Алієв.

Також Олександр зазначив, що йому, і, ймовірно, Суркісу було неприємно читати про це в інтерв'ю Мілевського. Особливо після того, як президент "Динамо" оплатив Артему лікування, коли життя колишнього футболіста було під загрозою.

"Ти, Темо, щось не в той бік уже повзеш. А тим більше говориш про Суркіса. І тим більше після того, Артем, як тобі він допоміг, витяг з того світу і, як кажуть, привів тебе в нормальне життя, щоб ти зараз жив нормально", — сказав Алієв.

Зазначимо, що раніше Алієв та Мілевський були найкращими друзями, але все змінилося після обурення Артема тим, що Олександр виніс на публіку ситуацію з його тяжким станом.

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