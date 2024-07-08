Алиев опроверг слова Милевского о выигрыше Рыбалки у Суркиса

Раньше Алиев и Милевский дружили. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев оказался возмущен словами своего бывшего друга Артема Милевского. Ситуацией послужил рассказ "Мили" о том, что Сергей Рыбалка выиграл большую сумму у президента клуба Игоря Суркиса.

Алиев в соцсетях назвал неправдой рассказ Милевского, передает "Спорт-Экспресс".

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Алиев опроверг слова Милевского

По словам Алиева, рассказ Милевского не отвечает действительности. Александр даже отметил, что если бы Рыбалка играл с Суркисом, то всей команде пришлось бы закладывать деньги за футболиста, поскольку тот бы не выиграл.

"Тема, у тебя уже, наверное, действительно с головой непорядок. Если бы Суркис играл с ним на деньги, ты сам прекрасно знаешь, что отдавала бы, наверное, вся команда за Рыбалку. То, что он рассказал в интервью, это чистый бред", — сказал Алиев.

Также Александр отметил, что ему, и, вероятно, Суркису, было неприятно читать об этом в интервью Милевского. Особенно, после того как президент "Динамо" оплатил Артему лечение, когда жизнь бывшего футболиста была под угрозой.

"Ты, Тема, что-то не в ту сторону уже ползешь. А тем более говоришь о Суркисе. И тем более после того, Артем, как тебе он помог, вытащил с того света и, как говорится, привел тебя в нормальную жизнь, чтобы ты сейчас жил нормально", — сказал Алиев.

Отметим, что ранее Алиев и Милевский были лучшими друзьями, но все изменилось после возмущения Артема тем, что Александр вынес на публику ситуацию о его тяжелом состоянии.

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