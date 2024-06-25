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Алиев жестко обратился к Тищенко и показал, что о нем думают военные — видео

25 июня 2024 23:45
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Агабекян Карен
редактор
Александр Алиев жестко обратился к Николаю Тищенко из зоны боевых действий
Бывший футболист Александр Алиев. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший украинский футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев снова проведал украинских военных в зоне боевых действий. Там экс-спортсмен решил обратиться к народному депутату Николаю Тищенко.

Свое душевное, но нецензурное обращение, Алиев опубликовал в Instagram.

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Алиев в соцсетях прокомментировал ситуацию с судом над Тищенко, которого обвиняют в похищении и нападении над бывшим военнослужащим.

Александр сам нецензурно высказался об Тищенко и показал оскорбления, которые военные пишут об народном депутате на остановке, недалеко от зоны боевых действий.

Также Алиев показал разбитые дома в зоне боевых действий, где живут военные, после требования Тищенко оставить ему отобранные правоохранителями наличные средства.

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Николай Тищенко
война
Динамо
Александр Алиев

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