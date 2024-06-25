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Алієв жорстко звернувся до Тищенка і показав, що про нього думають військові — відео

25 червня 2024 23:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Олександр Алієв жорстко звернувся до Миколи Тищенка із зони бойових дій
Колишній футболіст Олександр Алієв. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній український футболіст збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв знову відвідав українських військових у зоні бойових дій. Там ексспортсмен вирішив звернутися до народного депутата Миколи Тищенка.

Своє душевне, але нецензурне звернення Алієв опублікував у Instagram.

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Алієв у соцмережах прокоментував ситуацію із судом над Тищенком, якого звинувачують у викраденні та нападі над колишнім військовослужбовцем.

Олександр при цьому нецензурно висловився про Тищенка та показав образи, які військові пишуть про народного депутата на зупинці, недалеко від зони бойових дій.

Також Алієв показав розбиті будинки в зоні бойових дій, де живуть військові, після вимоги Тищенка залишити йому відібрану правоохоронцями готівку.

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Микола Тищенко
війна
Динамо
Олександр Аліев

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