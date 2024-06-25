Олександр Алієв жорстко звернувся до Миколи Тищенка із зони бойових дій

Колишній футболіст Олександр Алієв. Фото: скриншот

Колишній український футболіст збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв знову відвідав українських військових у зоні бойових дій. Там ексспортсмен вирішив звернутися до народного депутата Миколи Тищенка.

Своє душевне, але нецензурне звернення Алієв опублікував у Instagram.

Читайте також:

Що Алієв сказав Тищенку

Алієв у соцмережах прокоментував ситуацію із судом над Тищенком, якого звинувачують у викраденні та нападі над колишнім військовослужбовцем.

Олександр при цьому нецензурно висловився про Тищенка та показав образи, які військові пишуть про народного депутата на зупинці, недалеко від зони бойових дій.

Також Алієв показав розбиті будинки в зоні бойових дій, де живуть військові, після вимоги Тищенка залишити йому відібрану правоохоронцями готівку.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

"Жирона" вирішила, де гратиме Циганков наступного сезону.

"Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.

Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.