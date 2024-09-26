Мілевський жорстко відреагував на поразку Динамо від Лаціо у Лізі Європи

"Динамо" проти "Лаціо". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" програло у першому матчі основного раунду Ліги Європи римському "Лаціо" з рахунком 0:3. Після матчу гру розкритикував колишній гравець киян Артем Мілевський.

Колишній гравець настільки був вражений, що не підбирав слів у Телеграм.

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Мілевський, коротко коментуючи матч, згадав, як вони з Олександром Алієвим піддавалися критиці.

"Всім ах****ний привіт !!!!!! Ще ми з Алієвим ху**вые були!!!! І полоскали нас!!! Ну ок", — написав Мілевський.

Зазначимо, що "Динамо" посідає останнє місце у турнірній таблиці після першого туру. При цьому не всі команди ще зіграли, але якщо хтось програє з різницею у три та більше м'ячі, то кияни залишать останнє місце.

Нагадаємо, раніше "Динамо" жорстко розкритикував колишній головний тренер Олександр Хацкевич. Фахівець упевнений, що команді не вистачило агресії та організованості.

Ще один колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував усю команду та суддю.