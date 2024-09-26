Себальос из Динамо выбыл на три недели после травмы в игре с Лацио

Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев

В матче первого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Лацио" со счетом 0:3. В первом тайме против римлян травму получил центральный защитник украинской команды Брайан Себальос.

После матча о характере травмы рассказал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

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Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев

Сколько пропустит Себальос

Бабелюк объяснил, что Себальос травмировал заднюю поверхность бедра. Эта травма обычно возникает из-за разрыва мышцы во время спринта или резкого изменения направления движения.

Врач считает, что ожидаемый срок восстановления после такой травмы составляет минимум три недели.

Также врач выразил недоумение по поводу работы врачей "Динамо", которые на поле заморозили травмированную часть ноги.

"Понятно, что мышца, понятно, что болит, но на данном этапе игрок должен чувствовать, где и как его болит, чтобы провести самодиагностику, а также чувствовать ногу и не навредить себе. Непонятно зачем обескураживать ногу на газоне.

А вот лед на поврежденный участок после диагностики вне поля — здесь зачет", — написал Бабелюк.

Напомним, после матча с "Лацио" с критикой на "Динамо" обрушился их бывший тренер Александр Хацкевич.

Артем Милевский только с нецензурными словами высказался о матче "Динамо" против "Лацио".