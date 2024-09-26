Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Врач рассказал о повреждении легионера Динамо arrow

Врач рассказал о повреждении легионера Динамо

26 сентября 2024 20:50
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Себальос из Динамо выбыл на три недели после травмы в игре с Лацио
Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В матче первого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Лацио" со счетом 0:3. В первом тайме против римлян травму получил центральный защитник украинской команды Брайан Себальос.

После матча о характере травмы рассказал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Читайте также:
Брайан Себальос
Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев

Сколько пропустит Себальос

Бабелюк объяснил, что Себальос травмировал заднюю поверхность бедра. Эта травма обычно возникает из-за разрыва мышцы во время спринта или резкого изменения направления движения.

Врач считает, что ожидаемый срок восстановления после такой травмы составляет минимум три недели.

Также врач выразил недоумение по поводу работы врачей "Динамо", которые на поле заморозили травмированную часть ноги.

"Понятно, что мышца, понятно, что болит, но на данном этапе игрок должен чувствовать, где и как его болит, чтобы провести самодиагностику, а также чувствовать ногу и не навредить себе. Непонятно зачем обескураживать ногу на газоне.

А вот лед на поврежденный участок после диагностики вне поля — здесь зачет", — написал Бабелюк.

Напомним, после матча с "Лацио" с критикой на "Динамо" обрушился их бывший тренер Александр Хацкевич.

Артем Милевский только с нецензурными словами высказался о матче "Динамо" против "Лацио".

футбол Динамо Лига Европы Лацио травма Брайан Себальос

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:50 Врач рассказал о повреждении легионера Динамо

20:46 Германия предоставила Украине новую военную помощь — что туда войдет

20:34 Мобилизация учителей — когда педагог не защищен отсрочкой

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

20:25 Страна ЕС инвестирует во Львов — у Садового сказали, какой бизнес получит деньги

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20:23 Сильный ветер и дожди — какие области предупредили в Укргидрометцентре

Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

20:00 Отсрочка в "чужом" ТЦК — возможно ли оформить документы не по месту регистрации

19:54 В Грузии правящая партия пиарится на разбитых украинских городах — реакция МИД

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

20:50 Врач рассказал о повреждении легионера Динамо

20:46 Германия предоставила Украине новую военную помощь — что туда войдет

20:34 Мобилизация учителей — когда педагог не защищен отсрочкой

20:25 Страна ЕС инвестирует во Львов — у Садового сказали, какой бизнес получит деньги

20:23 Сильный ветер и дожди — какие области предупредили в Укргидрометцентре

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

20:00 Отсрочка в "чужом" ТЦК — возможно ли оформить документы не по месту регистрации

19:54 В Грузии правящая партия пиарится на разбитых украинских городах — реакция МИД

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

19:47 В Вашингтоне Зеленский и первая леди встретились с Джо и Джилл Байденами

Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью