Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео arrow

Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео

29 вересня 2024 21:36
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Динамо розгромило Лівий Берег у столичному дербі з рахунком 3-0
Тарас Михавко відкрив рахунок. Фото: "Динамо"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

В Українській прем’єр-лізі пройшов восьмий тур. У Києві відбулося перше столичне дербі між "Лівим Берегом" та "Динамо".

Команда Олександра Шовковського розгромили господарів, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У "Динамо" м’яч із центру поля та дебютний гол Рубчинського

"Динамо" вдалося швидко забити м’яч. На 8-й хвилині після подачі кутового з правого флангу м’яч відскочив від голкіпера до Михавка, і той в дотик відкрив рахунок.

Невдовзі "Динамо" забило вдруге. Після прострілу Вівчаренка Ярмоленко відзначився п’ятою. Однак після ВАР суддя скасував гол через офсайд у ветерана "Динамо".

Матч був важкий для "Динамо", оскільки суперник добре захищався. Легше стало після 62-ї хвилини, коли воротар господарів вибив м’яч в центр поля, де Бражко в дотик забив красивий гол.

На 80-й хвилині "Лівий Берег" залишився у меншості, коли Самар отримав другу жовту картку та покинув поле.

На 91-й хвилині свій дебютний гол за "Динамо" забив Рубчинський, який після відскоку добив м’яч у лівий нижній кут воріт.

Перемога дозволила "Динамо" піднятися на першу позицію в турнірній таблиці.

"Лівий Берег" — "Динамо" — 0:3

Голи: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинський, 90+1

"Лівий Берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут (І. Когут, 76), Синиця, Галас (Войцеховський, 77) — Кобзар (Семенов, 84).

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов (Дячук, 89), Михавко (Біловар, 65), Вівчаренко — Бражко (Михайленко, 72), Рубчинський — Ярмоленко (Кабаєв, 46), Буяльський, Брагару (Волошин, 64) — Герреро.

Попередження: Самар, Якимів — Попов

Видалення: Самар, 80 (друге попередження).

Нагадаємо, раніше в "Динамо" повідомили, наскільки вибув травмований Браян Себальйос.

Віктор Леоненко раніше назвав найголовніше проблему "Динамо" в Лізі чемпіонів.

футбол Динамо УПЛ Володимир Бражко Лівий берег

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:32 У Львові призовник намагався скасувати свою мобілізацію — що сказав суд

22:30 В Одесі уродженець Запоріжжя хотів спалити військове авто — що вирішив суд

22:01 Анджей Дуда постане перед судом — що зробив глава Польщі

21:45 Від дощів до спеки — до якої погоди готуватися українцям наступного тижня

21:36 Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 На Харківщині чоловік убив власну матір — що вирішив суд

21:32 На Одещині не планують обмеження світла на завтра, але можливі зміни

21:14 В Укренерго повідомили, чи планують відключати світло завтра

20:53 Удар росіян по Запоріжжю — Зеленський відреагував на злочин

20:31 Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

22:32 У Львові призовник намагався скасувати свою мобілізацію — що сказав суд

22:30 В Одесі уродженець Запоріжжя хотів спалити військове авто — що вирішив суд

22:01 Анджей Дуда постане перед судом — що зробив глава Польщі

21:45 Від дощів до спеки — до якої погоди готуватися українцям наступного тижня

21:36 Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 На Харківщині чоловік убив власну матір — що вирішив суд

21:32 На Одещині не планують обмеження світла на завтра, але можливі зміни

21:14 В Укренерго повідомили, чи планують відключати світло завтра

20:53 Удар росіян по Запоріжжю — Зеленський відреагував на злочин

20:31 Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд