Динамо розгромило Лівий Берег у столичному дербі з рахунком 3-0

Тарас Михавко відкрив рахунок. Фото: "Динамо"

В Українській прем’єр-лізі пройшов восьмий тур. У Києві відбулося перше столичне дербі між "Лівим Берегом" та "Динамо".

Команда Олександра Шовковського розгромили господарів, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" вдалося швидко забити м’яч. На 8-й хвилині після подачі кутового з правого флангу м’яч відскочив від голкіпера до Михавка, і той в дотик відкрив рахунок.

Невдовзі "Динамо" забило вдруге. Після прострілу Вівчаренка Ярмоленко відзначився п’ятою. Однак після ВАР суддя скасував гол через офсайд у ветерана "Динамо".

Матч був важкий для "Динамо", оскільки суперник добре захищався. Легше стало після 62-ї хвилини, коли воротар господарів вибив м’яч в центр поля, де Бражко в дотик забив красивий гол.

На 80-й хвилині "Лівий Берег" залишився у меншості, коли Самар отримав другу жовту картку та покинув поле.

На 91-й хвилині свій дебютний гол за "Динамо" забив Рубчинський, який після відскоку добив м’яч у лівий нижній кут воріт.

Перемога дозволила "Динамо" піднятися на першу позицію в турнірній таблиці.

"Лівий Берег" — "Динамо" — 0:3

Голи: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинський, 90+1

"Лівий Берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут (І. Когут, 76), Синиця, Галас (Войцеховський, 77) — Кобзар (Семенов, 84).

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов (Дячук, 89), Михавко (Біловар, 65), Вівчаренко — Бражко (Михайленко, 72), Рубчинський — Ярмоленко (Кабаєв, 46), Буяльський, Брагару (Волошин, 64) — Герреро.

Попередження: Самар, Якимів — Попов

Видалення: Самар, 80 (друге попередження).

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