Трансферна вартість Ліонеля Мессі впала до 25 млн євро

У Мессі знизилася трансферна вартість
Один із найкращих футболістів в історії Ліонель Мессі продовжує падати в ціні. Перед можливим трансфером в "Ньюеллз Олд Бойз" футболіст подешевшав на 5 млн євро.
Оновив трансферну вартість Мессі авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт".
Нова вартість Ліонеля Мессі
Аналітики оновили вартість 37-річного футболіста з 30 до 25 млн євро.
Пік вартості футболіста був у 2018 році, коли він коштує 180 млн євро. З "Барселони" аргентинець пішов у 2021 році і тоді його оцінювали у 80 млн євро.
2023 року Мессі залишив "ПСЖ" і перейшов до "Інтер Маямі", маючи вартість 35 млн євро.
На цю мить Мессі є найдорожчим футболістом в "Інтер Маямі" та у всій МЛС. Також він на першій позиції серед гравців, народжених після 1987 року.
Головний конкурент Мессі протягом багатьох років 39-річний португалець Кріштіану Роналду з Аль-Насра коштує 15 млн євро.
Зазначимо, що цього сезону Мессі в 15 матчах забив 14 м'ячів і зробив 10 асистів.
Нагадаємо, раніше Роналду став найкращим у світі за важливим показником, але це не пов'язано з футболом.
Також Мессі раніше разом зі збірною Аргентини переміг на Кубці Америки.
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