Роналду встановив досягнення, яке нікому раніше не підкорялося

Роналду знову став найкращим у світі — цього разу не у футболі
Лідер збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду встановлює рекорди не лише у футболі. Спортсмен уже замислюється над тим, що робитиме після завершення кар'єри.
Роналду поступово стає найпопулярнішим блогером світу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Кріштіану Роналду залишається одним із найрезультативніших футболістів світу. У свої 39 років він забиває і за національну команду, і за "Аль-Наср" у Саудівській Аравії, в якому є головною зіркою. Проте нещодавно у житті відомого футболіста з'явилося ще одне захоплення.
Нове досягнення Роналду
Португальський півзахисник завів канал на YouTube, де розповідає про своє життя та сім'ю, а також запрошує зіркових гостей, таких як Ліонель Мессі чи Франк Рібері.
Нещодавно Роналду став першою людиною, яка набрала у сумі мільярд підписників у всіх своїх офіційних акаунтах у соціальних мережах. Раніше нікому подібне досягнення не підкорялося.
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" цього сезону зіграв за "Аль-Наср" 4 матчі, забив 4 голи та зробив 1 результативну передачу. У вересні він записав на свій рахунок 901 м'яч у кар'єрі.
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