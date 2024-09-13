Роналду встановив досягнення, яке нікому раніше не підкорялося

Кріштіану Роналду у матчі за збірну Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

Лідер збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду встановлює рекорди не лише у футболі. Спортсмен уже замислюється над тим, що робитиме після завершення кар'єри.

Роналду поступово стає найпопулярнішим блогером світу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кріштіану Роналду залишається одним із найрезультативніших футболістів світу. У свої 39 років він забиває і за національну команду, і за "Аль-Наср" у Саудівській Аравії, в якому є головною зіркою. Проте нещодавно у житті відомого футболіста з'явилося ще одне захоплення.

Кріштіану Роналду та його рекорд. Фото: instagram.com/cristiano/

Нове досягнення Роналду

Португальський півзахисник завів канал на YouTube, де розповідає про своє життя та сім'ю, а також запрошує зіркових гостей, таких як Ліонель Мессі чи Франк Рібері.

Нещодавно Роналду став першою людиною, яка набрала у сумі мільярд підписників у всіх своїх офіційних акаунтах у соціальних мережах. Раніше нікому подібне досягнення не підкорялося.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" цього сезону зіграв за "Аль-Наср" 4 матчі, забив 4 голи та зробив 1 результативну передачу. У вересні він записав на свій рахунок 901 м'яч у кар'єрі.

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