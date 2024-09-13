Роналду установил достижение, которое никому раньше не покорялось

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Лидер сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду устанавливает рекорды не только в футболе. Спортсмен уже задумывает о том, что будет делать после завершения карьеры.

Роналду постепенно становится самым популярным блогером мира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Криштиану Роналду остается одним из самых результативных футболистов мира. В свои 39 лет он забивает и за национальную команду, и за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, в котором является главной звездой. Однако недавно в жизни известного футболиста появилось еще одно увлечение.

Криштиану Роналду и его рекорд. Фото: instagram.com/cristiano/

Новое достижение Роналду

Португальский полузащитник завел канал на YouTube, где рассказывает о своей жизни и семье, а также приглашает звездных гостей, таких как Лионель Месси или Франк Рибери.

Недавно Роналду стал первым человеком, который набрал в сумме миллиард подписчиков во всех своих официальных аккаунтах в социальных сетях. Ранее никому подобное достижение не покорялось.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" в нынешнем сезоне сыграл за "Аль-Наср" 4 матча, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. В сентябре он записал на свой счет 901 мяч в карьере.

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