Фернандеш назвал главную цель Роналду в сборной Португалии

Криштиану Роналду в футболке сборной Португалии. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Португалец Криштиану Роналду установил новый футбольный рекорд. Он забил голы в ворота 48 разных сборных на международном уровне, что является лучшим результатом в истории среди всех игроков.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о цели Криштиану Роналду в национальной команде, сообщает A Bola.

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Во втором туре Лиги Наций сборная Португалии обыграла дома Шотландию со счетом 2:1. Победный гол в матче записал на свой счет 39-летний Криштиану Роналду, который провел на международном уровне уже 214 поединок.

Невеш, Роналду и Фернандеш празднуют победу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Фернандеш рассказал о мечте Роналду

Бывший партнер Криштиану по "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш напомнил о том, что Роналду за несколько дней забил свои 900 и 901 голы за национальную команду. И ветеран "Аль-Насра" не собирается останавливаться на этом достижении.

"Роналду всегда был важен для сборной Португалии. Он может начинать матчи в основе или выходить на поле со скамейки запасных, но это не важно. У него по-прежнему много сил и желания влиять на команду. Знаю, что он хочет забить 1000 голов в карьере, это одна из целей Криштиану", — рассказал Фернандеш.

Следующий поединок в Лиге Наций сборная Португалии проведет 12 октября против национальной команды Польши.

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