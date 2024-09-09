Фернандеш назвал главную цель Роналду в сборной Португалии

Бруну Фернандеш раскрыл главный секрет Роналду — что планирует Криштиану
Португалец Криштиану Роналду установил новый футбольный рекорд. Он забил голы в ворота 48 разных сборных на международном уровне, что является лучшим результатом в истории среди всех игроков.
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о цели Криштиану Роналду в национальной команде, сообщает A Bola.
Во втором туре Лиги Наций сборная Португалии обыграла дома Шотландию со счетом 2:1. Победный гол в матче записал на свой счет 39-летний Криштиану Роналду, который провел на международном уровне уже 214 поединок.
Фернандеш рассказал о мечте Роналду
Бывший партнер Криштиану по "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш напомнил о том, что Роналду за несколько дней забил свои 900 и 901 голы за национальную команду. И ветеран "Аль-Насра" не собирается останавливаться на этом достижении.
"Роналду всегда был важен для сборной Португалии. Он может начинать матчи в основе или выходить на поле со скамейки запасных, но это не важно. У него по-прежнему много сил и желания влиять на команду. Знаю, что он хочет забить 1000 голов в карьере, это одна из целей Криштиану", — рассказал Фернандеш.
Следующий поединок в Лиге Наций сборная Португалии проведет 12 октября против национальной команды Польши.
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