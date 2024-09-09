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Бруну Фернандеш розкрив головний секрет Роналду — що планує Кріштіану

9 вересня 2024 16:39
Валерій Ковалевич - Редактор
Фернандеш назвав головну мету Роналду у збірній Португалії
Кріштіану Роналду у футболці збірної Португалії. Фото: Reuters/Pedro Nunes
Валерій Ковалевич - Редактор

Португалець Кріштіану Роналду встановив новий футбольний рекорд. Він забив голи у ворота 48 різних збірних на міжнародному рівні, що є найкращим результатом в історії серед усіх гравців.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш розповів про мету Кріштіану Роналду у національній команді, повідомляє A Bola.

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У другому турі Ліги Націй збірна Португалії обіграла вдома Шотландію з рахунком 2:1. Переможний гол у матчі записав на свій рахунок 39-річний Кріштіану Роналду, який провів на міжнародному рівні вже 214 поєдинок.

Кріштіану Роналду
Невеш, Роналду та Фернандеш святкують перемогу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Фернандеш розповів про мрію Роналду

Колишній партнер Кріштіану з "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш нагадав про те, що Роналду за кілька днів забив свої 900 та 901 голи за національну команду. І ветеран "Аль-Насра" не має наміру зупинятися на цьому досягненні.

"Роналду завжди був важливий для збірної Португалії. Він може починати матчі в основі або виходити на поле з лави запасних, але це не важливо. У нього, як і раніше, багато сил і бажання впливати на команду. Знаю, що він хоче забити 1000 голів у кар'єрі, це одна з цілей Кріштіану", — розповів Фернандеш.

Наступний двобій у Лізі Націй збірна Португалії проведе 12 жовтня проти національної команди Польщі.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср

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