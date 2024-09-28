Трансферная стоимость Лионеля Месси упала до 25 млн евро

Лионель Месси. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси продолжает падать в цене. Перед возможным трансфером в "Ньюэллс Олд Бойз" футболист подешевел на 5 млн евро.

Обновил трансферную стоимость Месси авторитетный статистический портал "Трансфермаркт".

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Новая стоимость Лионеля Месси

Аналитики обновили стоимость 37-летнего футболиста с 30 до 25 млн евро.

Пик стоимости футболиста был в 2018-м году, когда он стоит 180 млн евро. Из "Барселоны" аргентинец ушел в 2021 году и тогда его оценивали в 80 млн евро.

В 2023 году Месси покинул "ПСЖ" и перешел в "Интер Майами", имея стоимость 35 млн евро.

На текущий момент Месси является самым дорогим футболистом в "Интер Майами" и во всей МЛС. Также он на первой позиции среди игроков, рожденным после 1987 года.

Главный конкурент Месси в течение многих лет 39-летний португалец Криштиану Роналду из "Аль-Насра" стоит 15 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Месси в 15 матчах забил 14 мячей и сделал 10 ассистов.

Напомним, ранее Роналду стал лучшим в мире по важному показателю, но это не связано с футболом.

Также Месси ранее вместе со сборной Аргентины победил на Кубке Америки.