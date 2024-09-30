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Довбик опинився в центрі уваги одного з найкращих англійських клубів

30 вересня 2024 11:10
Сергій Романчук - Редактор
Довбик влітку зможе перейти в один із найкращих клубів АПЛ
Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/
Сергій Романчук - Редактор

Італійській "Ромі" буде складно зберегти у складі форварда збірної України Артема Довбика. Українець адаптувався у Серії А та регулярно відзначається забитими м'ячами.

За прогресом Довбика в Італії слідкує відомий англійський клуб, повідомляє Daily Mail.

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У матчі шостого туру чемпіонату Італії з футболу "Рома" здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 над "Венецією". Артему Довбику не вдалося відзначитись у цьому поєдинку, але український футболіст уже став одним із лідерів столичної команди.

Артем Довбік та Паоло Дібала
Артем Довбик та Паоло Дібала. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбиком цікавляться в АПЛ

Контракт 27-річного форварда із "Ромою" діє до літа 2029 року. Італійський клуб заплатив "Жироні" за Довбика 35 млн євро. Але наприкінці сезону "вовки" зможуть вигідно продати футболіста. До нього цікавиться одна з команд англійської Прем'єр-ліги.

"Ліверпуль" шукає заміну Мохаммеду Салаху, який влітку 2025 піде з клубу на правах вільного агента. Одним із гравців, які замінять єгипетського футболіста, може стати Артем Довбик. Керівництво "червоних" стежить за кар'єрою гравця, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії минулого сезону.

У складі "Роми" Артем Довбик зіграв уже шість матчів та забив три голи.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін готується повернутися до основного складу мадридського "Реала".

Чинний чемпіон України донецький "Шахтар" може замінити головного тренера і вже шукає заміну Маріно Пушичу.

Колишня дівчина одного з найкращих футболістів "Динамо" постала у спокусливому образі.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)

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