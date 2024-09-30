Довбик влітку зможе перейти в один із найкращих клубів АПЛ

Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/

Італійській "Ромі" буде складно зберегти у складі форварда збірної України Артема Довбика. Українець адаптувався у Серії А та регулярно відзначається забитими м'ячами.

За прогресом Довбика в Італії слідкує відомий англійський клуб, повідомляє Daily Mail.

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У матчі шостого туру чемпіонату Італії з футболу "Рома" здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 над "Венецією". Артему Довбику не вдалося відзначитись у цьому поєдинку, але український футболіст уже став одним із лідерів столичної команди.

Артем Довбик та Паоло Дібала. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбиком цікавляться в АПЛ

Контракт 27-річного форварда із "Ромою" діє до літа 2029 року. Італійський клуб заплатив "Жироні" за Довбика 35 млн євро. Але наприкінці сезону "вовки" зможуть вигідно продати футболіста. До нього цікавиться одна з команд англійської Прем'єр-ліги.

"Ліверпуль" шукає заміну Мохаммеду Салаху, який влітку 2025 піде з клубу на правах вільного агента. Одним із гравців, які замінять єгипетського футболіста, може стати Артем Довбик. Керівництво "червоних" стежить за кар'єрою гравця, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії минулого сезону.

У складі "Роми" Артем Довбик зіграв уже шість матчів та забив три голи.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін готується повернутися до основного складу мадридського "Реала".

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