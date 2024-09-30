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Лунін повернеться в основу Реала — Куртуа отримав травму

30 вересня 2024 10:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Лунін готується повернутися в основу Реала після травми Куртуа
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може вийти в основному складі мадридського "Реала" у наступному матчі. Його конкурент Тібо Куртуа отримав нову травму.

Куртуа найближчим часом пройде медичне обстеження, повідомляє Marca.

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Центральним матчем восьмого туру іспанської Ла-Ліги стало Мадридське дербі. "Реал" відкрив рахунок у середині другого тайму зусиллями Мілітао, але у доданий до матчу час Корреа зрівняв рахунок.

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа у матчі з "Атлетіко". Фото: Reuters/Juan Medina

Куртуа має нову травму

Матч двох мадридських команд вийшов емоційним, не обійшлося без вилучення з поля. Маркос Льоренте отримав червону картку на дев'ятій компенсованій до другого тайму хвилині.

Частина вболівальників "Атлетіко" прийшла на гру у балаклавах. Ці фани ображали футболістів "Реала" та кидали різні предмети у голкіпера "бланкос" Тібо Куртуа. Після матчу виявилось, що бельгійський футболіст отримав травму. Цю інформацію підтвердив головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа під час розминки. Фото: Reuters/Juan Medina

Якщо Тібо Куртуа не зможе зіграти за "королівський клуб" у наступному матчі, його замінить Андрій Лунін. Українець продовжив контракт із клубом на початку сезону і весь цей час чекав на шанс проявити себе.

У наступному поєдинку "Реал" зіграє у Лізі чемпіонів проти "Лілля" у Франції. Матч пройде у середу, 2 жовтня.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич може достроково піти у відставку, вже відомий його ймовірний наступник.

А дівчина колишнього лідера київського "Динамо" знову привселюдно продемонструвала струнку фігуру.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа

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