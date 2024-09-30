Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин вернется в основу Реала — Куртуа получил травму arrow

Лунин вернется в основу Реала — Куртуа получил травму

30 сентября 2024 10:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Лунин готовится вернуться в основу Реала после травмы Куртуа
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может выйти в основном составе мадридского "Реала" в следующем матче. Его конкурент Тибо Куртуа получил новую травму. 

Куртуа в ближайшее время пройдет медицинское обследование, сообщает Marca

Читайте также:

Центральным матчем восьмого тура испанской Ла Лиги стало Мадридское дерби. "Реал" открыл счет в середине второго тайма усилиями Милитао, но в добавленное к матчу время Корреа сравнял счет. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа в матче с "Атлетико". Фото: Reuters/Juan Medina

У Куртуа новая травма 

Матч двух мадридских команд получился эмоциональным, не обошлось без удаления с поля. Маркос Льоренте получил красную карточку на девятой компенсированной ко второму тайму минуте. 

Часть болельщиков "Атлетико" пришла на игру в балаклавах. Эти фаны оскорбляли футболистов "Реала" и бросали разные предметы в голкипера "бланкос" Тибо Куртуа. После матча оказалось, что бельгийский футболист получил травму. Эту информацию подтвердил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа во время разминки. Фото: Reuters/Juan Medina

Если Тибо Куртуа не сможет сыграть за "королевский клуб" в следующем матче, его заменит Андрей Лунин. Украинец продлил контракт с клубом в начале сезона и все это время ждал шанс проявить себя. 

В следующем поединке "Реал" сыграет в Лиге чемпионов против "Лилля" во Франции. Матч пройдет в среду, второго октября. 

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может досрочно уйти в отставку, уже известен его вероятный преемник. 

А девушка бывшего лидера киевского "Динамо" снова публично продемонстрировала стройную фигуру. 

спорт футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:23 Радиационный шторм и влияние на людей — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:18 Во Львове суд избирает меру пресечения Остапу Стахиву

11:16 Ремонт дорог превыше всего — в Одесской мэрии объявили тендер на 16,5 млн грн

11:00 Денежная помощь от ЮНИСЕФ — кто получит почти 300 тыс. грн

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

10:47 В Одессе квартирант забил до смерти пенсионерку — подробности

10:36 Украинцы получат дополнительные платежки за газ — объяснение Газсети

10:31 Лунин вернется в основу Реала — Куртуа получил травму

10:29 В Карпатах выпал первый снег — фото заснеженных гор

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

11:23 Радиационный шторм и влияние на людей — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:18 Во Львове суд избирает меру пресечения Остапу Стахиву

11:16 Ремонт дорог превыше всего — в Одесской мэрии объявили тендер на 16,5 млн грн

11:00 Денежная помощь от ЮНИСЕФ — кто получит почти 300 тыс. грн

10:47 В Одессе квартирант забил до смерти пенсионерку — подробности

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

10:36 Украинцы получат дополнительные платежки за газ — объяснение Газсети

10:31 Лунин вернется в основу Реала — Куртуа получил травму

10:29 В Карпатах выпал первый снег — фото заснеженных гор

10:16 Опасность со стороны моря — россияне вывели ракетоноситель

10:03 В Запорожье выделяют более 2 млн грн на ликвидацию свалки

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд