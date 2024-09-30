Лунин готовится вернуться в основу Реала после травмы Куртуа

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может выйти в основном составе мадридского "Реала" в следующем матче. Его конкурент Тибо Куртуа получил новую травму.

Куртуа в ближайшее время пройдет медицинское обследование, сообщает Marca.

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Центральным матчем восьмого тура испанской Ла Лиги стало Мадридское дерби. "Реал" открыл счет в середине второго тайма усилиями Милитао, но в добавленное к матчу время Корреа сравнял счет.

Тибо Куртуа в матче с "Атлетико". Фото: Reuters/Juan Medina

У Куртуа новая травма

Матч двух мадридских команд получился эмоциональным, не обошлось без удаления с поля. Маркос Льоренте получил красную карточку на девятой компенсированной ко второму тайму минуте.

Часть болельщиков "Атлетико" пришла на игру в балаклавах. Эти фаны оскорбляли футболистов "Реала" и бросали разные предметы в голкипера "бланкос" Тибо Куртуа. После матча оказалось, что бельгийский футболист получил травму. Эту информацию подтвердил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

Тибо Куртуа во время разминки. Фото: Reuters/Juan Medina

Если Тибо Куртуа не сможет сыграть за "королевский клуб" в следующем матче, его заменит Андрей Лунин. Украинец продлил контракт с клубом в начале сезона и все это время ждал шанс проявить себя.

В следующем поединке "Реал" сыграет в Лиге чемпионов против "Лилля" во Франции. Матч пройдет в среду, второго октября.

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