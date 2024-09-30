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Шовковский назвал игрока Динамо, который его приятно удивил

30 сентября 2024 12:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Шовковский назвал футболиста Динамо, который его удивил
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Левым берегом" в чемпионате Украины. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский отметил игру одного из новичков команды. 

Наставник "Динамо" остался доволен действиями нового форварда команды, сообщает "УПЛ ТБ". 

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В рамках восьмого тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" с крупным счетом обыграло на выезде "Левый берег" (3:0). Голы за столичную команду забили Тарас Михавко, Владимир Бражко и Валентин Рубчинский, автор первого мяча в истории сборной Украины на Олимпийских играх. 

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого Шовковский выделил в "Динамо"

Главный тренер киевской команды прокомментировал игру футболиста, который не забил в матче с "Левым берегом". Речь идет о новичке "Динамо" Эдуардо Герреро, который провел на поле весь поединок. Шовковский заявил, что Герреро является неуступчивым и очень полезным для команды игроком. 

"Он создавал давление. На нем получил вторую желтую карточку защитник. Все должны играть с такой самоотдачей. У Герреро еще длится период адаптации, но я доволен его игрой", — объяснил Шовковский. 

Следующий матч "Динамо" проведет в Лиге Европы против немецкого "Хоффенхайма". 

Напомним, донецкий "Шахтер" может досрочно попрощаться с Марино Пушичем. Известен кандидат на замену тренеру. 

Форвард сборной Украины Артем Довбик вызвал интерес известного английского клуба. 

Украинский вратарь Андрей Лунин получит шанс вернуться в основу "Реала" после травмы Тибо Куртуа. 

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Эдуардо Герреро

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