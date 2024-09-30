Шовковський назвав футболіста Динамо, який його здивував

Шовковський назвав гравця Динамо, який його приємно здивував
Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над "Лівим берегом" у чемпіонаті України. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський відзначив гру одного з новачків команди.
Наставник "Динамо" залишився задоволений діями нового форварда команди, повідомляє "УПЛ ТБ".
У рамках восьмого туру чемпіонату України з футболу "Динамо" з великим рахунком обіграло на виїзді "Лівий берег" (3:0). Голи за столичну команду забили Тарас Михавко, Володимир Бражко та Валентин Рубчинський, автор першого м'яча в історії збірної України на Олімпійських іграх.
Кого Шовковський виділив у "Динамо"
Головний тренер київської команди прокоментував гру футболіста, який не забив у матчі із "Лівим берегом". Йдеться про новачка "Динамо" Едуардо Герреро, який провів на полі весь поєдинок. Шовковський заявив, що Герреро є непоступливим та дуже корисним для команди гравцем.
"Він створював тиск. На ньому отримав другу жовту картку захисник. Усі мають грати з такою самовіддачею. У Герреро ще триває період адаптації, але я задоволений його грою", — пояснив Шовковський.
Наступний матч "Динамо" проведе у Лізі Європи проти німецького "Хоффенхайму".
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