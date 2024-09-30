Шовковський назвав футболіста Динамо, який його здивував

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над "Лівим берегом" у чемпіонаті України. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський відзначив гру одного з новачків команди.

Наставник "Динамо" залишився задоволений діями нового форварда команди, повідомляє "УПЛ ТБ".

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У рамках восьмого туру чемпіонату України з футболу "Динамо" з великим рахунком обіграло на виїзді "Лівий берег" (3:0). Голи за столичну команду забили Тарас Михавко, Володимир Бражко та Валентин Рубчинський, автор першого м'яча в історії збірної України на Олімпійських іграх.

Едуардо Герреро перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого Шовковський виділив у "Динамо"

Головний тренер київської команди прокоментував гру футболіста, який не забив у матчі із "Лівим берегом". Йдеться про новачка "Динамо" Едуардо Герреро, який провів на полі весь поєдинок. Шовковський заявив, що Герреро є непоступливим та дуже корисним для команди гравцем.

"Він створював тиск. На ньому отримав другу жовту картку захисник. Усі мають грати з такою самовіддачею. У Герреро ще триває період адаптації, але я задоволений його грою", — пояснив Шовковський.

Наступний матч "Динамо" проведе у Лізі Європи проти німецького "Хоффенхайму".

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