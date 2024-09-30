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Шовковський назвав гравця Динамо, який його приємно здивував

30 вересня 2024 12:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Шовковський назвав футболіста Динамо, який його здивував
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над "Лівим берегом" у чемпіонаті України. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський відзначив гру одного з новачків команди.

Наставник "Динамо" залишився задоволений діями нового форварда команди, повідомляє "УПЛ ТБ".

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Едуардо Герреро
Едуардо Герреро перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого Шовковський виділив у "Динамо"

Головний тренер київської команди прокоментував гру футболіста, який не забив у матчі із "Лівим берегом". Йдеться про новачка "Динамо" Едуардо Герреро, який провів на полі весь поєдинок. Шовковський заявив, що Герреро є непоступливим та дуже корисним для команди гравцем.

"Він створював тиск. На ньому отримав другу жовту картку захисник. Усі мають грати з такою самовіддачею. У Герреро ще триває період адаптації, але я задоволений його грою", — пояснив Шовковський.

Наступний матч "Динамо" проведе у Лізі Європи проти німецького "Хоффенхайму".

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спорт футбол Динамо Олександр Шовковський Едуардо Герреро

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