Возлюбленная звезды Динамо Волошина показала стройную фигуру в новом видео

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Возлюбленная вингера молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назария Волошина продемонстрировала свой вкус в одежде. При этом снова показала свое стройное спортивное тело.

В сторис Instagram Елизавета Кандыба опубликовала видео, где показала свои образы.

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"Подруга" Волошина активно ведет блог в Instagram, где у нее уже 17,3 тысячи подписчиков. Пока ее популярность во многом связана с успехами Назария на футбольном поле и с ценителями ее красоты.

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка Волошина предстала в интересном образе

Кандыба показала несколько образов. В одном "классическом" — это белые штаны, закрытый наряд с курточкой. Во втором образе сексуальное облегающее платье, которое идет девушке, если она хочет "завести" Волошина или других мужчин по близости.

Отметим, что в текущем сезоне Волошин сыграл в одиннадцати матчах за "Динамо", где забил два гола и совершил два ассиста. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 4 млн евро.

Напомним, в матче чемпионата Украины против "Левого Берега" (3:0) футболист вернулся после травмы.

Ранее бывшая девушка звезды "Динамо" снова разделась на публике.

Также в "Динамо" в сексуальном образе предстала жена тренера Олега Гусева, которая является профессиональной моделью.