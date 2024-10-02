Экс-девушка Вербича шокировала на видео в образе сексуальной студентки

Экс-девушка игрока Динамо сняла видео в развратном образе без белья
Бывшая девушка и мама ребенка вингера киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича шокировала публику очередным образом. На этот раз красотка предстала в образе сексуальной студентки.
В Instagram Альвина Царенко показала глубокое декольте и юбку в клеточку.
Царенко очень активно работает Instagram. Благодаря публичному раздеванию девушка привлекла внимание 415 тысяч подписчиков.
Бывшая девушка игрока "Динамо" шокирует
На своей странице в Instagram Царенко опубликовала фото в образе развратной студентки, где она предстала в клетчатой мини-юбке и рубашки, которая подвязана так, чтобы все увидели большую грудь девушки.
На опубликованном видео девушка позировала на камеру, а затем развернулась и задрала юбку. Оказалось, что белье она не надела.
Отметим, что Царенко всегда любила публиковать провокационные фото и видео. В итоге Беньямин разорвал отношения.
Вербич сейчас играет за греческий "Панатинаикос", но почти не выходит на поле, оставаясь в глубоком запасе. Царенко, после начала полномасштабного российского вторжения, тоже переехала в Грецию и начала встречаться с одним из футболистов "Олимпиакоса".
Напомним, ранее жена тренера киевского "Динамо", которая является профессиональной моделью, показала, как тренируется.
Также красотка, которая встречается со звездой "Динамо", показала свой образ.
Читайте Новини.LIVE!