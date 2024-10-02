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Экс-девушка игрока Динамо сняла видео в развратном образе без белья

2 октября 2024 07:17
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Экс-девушка Вербича шокировала на видео в образе сексуальной студентки
Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Бывшая девушка и мама ребенка вингера киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича шокировала публику очередным образом. На этот раз красотка предстала в образе сексуальной студентки.

В Instagram Альвина Царенко показала глубокое декольте и юбку в клеточку.

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Царенко очень активно работает Instagram. Благодаря публичному раздеванию девушка привлекла внимание 415 тысяч подписчиков.

Альвина Царенко
Бывшая девушка экс-игрока "Динамо" Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Бывшая девушка игрока "Динамо" шокирует

На своей странице в Instagram Царенко опубликовала фото в образе развратной студентки, где она предстала в клетчатой мини-юбке и рубашки, которая подвязана так, чтобы все увидели большую грудь девушки.

На опубликованном видео девушка позировала на камеру, а затем развернулась и задрала юбку. Оказалось, что белье она не надела.

Альвина Царенко
Альвина Царенко на видео. Фото: скриншот
Альвина Царенко
Альвина Царенко на видео. Фото: скриншот

Отметим, что Царенко всегда любила публиковать провокационные фото и видео. В итоге Беньямин разорвал отношения.

Вербич сейчас играет за греческий "Панатинаикос", но почти не выходит на поле, оставаясь в глубоком запасе. Царенко, после начала полномасштабного российского вторжения, тоже переехала в Грецию и начала встречаться с одним из футболистов "Олимпиакоса".

Напомним, ранее жена тренера киевского "Динамо", которая является профессиональной моделью, показала, как тренируется.

Также красотка, которая встречается со звездой "Динамо", показала свой образ.

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