Ексдівчина Вербича шокувала на відео в образі сексуальної студентки

Ексдівчина гравця Динамо зняла відео у розпусному образі без білизни
Колишня дівчина та мама дитини вінгера київського "Динамо" та збірної Словенії Беньяміна Вербича знову шокувала публіку. Цього разу красуня постала в образі сексуальної студентки.
У Instagram Альвіна Царенко показала глибоке декольте та картату спідницю.
Царенко дуже активно працює Instagram. Завдяки публічному роздяганню дівчина привернула увагу 415 тисяч підпісників.
Колишня дівчина гравця "Динамо" шокує
На своїй сторінці в Instagram Царенко опублікувала фото в образі розпусної студентки, де вона постала в картатій міні-спідниці та сорочці, яка підв'язана так, щоб усі побачили великі груди дівчини.
На опублікованому відео Царенко позувала на камеру, а потім розвернулася та задерла спідницю. Виявилось, що білизну вона не одягла.
Зазначимо, що Царенко завжди любила публікувати провокаційні фото та відео. Внаслідок чого Беньямін розірвав стосунки.
Вербич зараз грає за грецький "Панатінаїкос", але майже не виходить на поле, залишаючись у глибокому запасі. Царенко після початку повномасштабного російського вторгнення теж переїхала до Греції і почала зустрічатися з одним з футболістів "Олімпіакоса".
Нагадаємо, раніше дружина тренера київського "Динамо", яка є професійною моделлю, показала, як тренується.
Також красуня, яка зустрічається із зіркою "Динамо", показала свій образ.
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