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Ексдівчина гравця Динамо зняла відео у розпусному образі без білизни

2 жовтня 2024 07:17
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Ексдівчина Вербича шокувала на відео в образі сексуальної студентки
Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Колишня дівчина та мама дитини вінгера київського "Динамо" та збірної Словенії Беньяміна Вербича знову шокувала публіку. Цього разу красуня постала в образі сексуальної студентки.

У Instagram Альвіна Царенко показала глибоке декольте та картату спідницю.

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Царенко дуже активно працює Instagram. Завдяки публічному роздяганню дівчина привернула увагу 415 тисяч підпісників.

Альвіна Царенко
Колишня дівчина ексгравця "Динамо" Альвіна Царенка. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Колишня дівчина гравця "Динамо" шокує

На своїй сторінці в Instagram Царенко опублікувала фото в образі розпусної студентки, де вона постала в картатій міні-спідниці та сорочці, яка підв'язана так, щоб усі побачили великі груди дівчини.

На опублікованому відео Царенко позувала на камеру, а потім розвернулася та задерла спідницю. Виявилось, що білизну вона не одягла.

Альвіна Царенко
Альвіна Царенко на відео. Фото: скриншот
Альвіна Царенко
Альвіна Царенко на відео. Фото: скриншот

Зазначимо, що Царенко завжди любила публікувати провокаційні фото та відео. Внаслідок чого Беньямін розірвав стосунки.

Вербич зараз грає за грецький "Панатінаїкос", але майже не виходить на поле, залишаючись у глибокому запасі. Царенко після початку повномасштабного російського вторгнення теж переїхала до Греції і почала зустрічатися з одним з футболістів "Олімпіакоса".

Нагадаємо, раніше дружина тренера київського "Динамо", яка є професійною моделлю, показала, як тренується.

Також красуня, яка зустрічається із зіркою "Динамо", показала свій образ.

футбол Динамо дружини футболістів Альвіна Царенко Беньямін Вербіч

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