Колишня дівчина Вербича Альвіна Царенко здивувала відвертим образом без одягу

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Колишня екс-футболіста київського "Динамо" Беньяміна Вербича вирішила епатувати публіку. Цього разу їй це вдалося більше, ніж минулого разу.

Українська дівчина Альвіна Царенко залишилася без білизни та опублікувала фото в Instagram.

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Зазначимо, що колишня дівчина словенського футболіста активно веде Instagram, що дозволило залучити 415 тисяч підписників. Часто контент дівчини буває з категорії 18+.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Колишня дівчина гравця "Динамо" залишилася без одягу

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Царенко опублікувала фото без спідньої білизни. Щоб її не заблокували за неналежний контент, Альвіна прикрила пікантні місця рукою. Але це не завадило побачити, що у дівчини великі груди.

Альвіна Царенко залишилася без одягу. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Цікаво, що пара Вербич — Царенко має спільного сина, якого дівчина вирощує сама.

Вербич нині виступає за грецький "Панатинаїкос", але рідко з'являється на полі, залишаючись у запасі. Після початку російського вторгнення Царенко також переїхала до Греції та почала стосунки з футболістом "Олімпіакоса".

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