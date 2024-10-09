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Ведуча УПЛ ТБ роздяглася та шокувала класною фотосесією

9 жовтня 2024 07:25
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ведуча УПЛ ТБ Марія Третяк шокувала відвертою фотосесією
Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На платформі УПЛ ТБ, які транслюють матчі всіх клубів чемпіонату України з футболу, цікавий штат ведучих. Серед них вирізняється Марія Третяк.

Дівчина опублікувала в Instagram яскраву та відверту фотосесію.

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Попри класні фото у профілі, дівчина поки що незаслужено не має популярності в Instagram — лише 2854 підписники.

Марія Третяк
Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Ведуча УПЛ ТБ вразила фанатів футболу

Третяк взяла участь у дуже емоційній фотосесії, де їй довелося позувати в трусиках і одязі, який прикривав тільки її груди та руки.

При цьому дівчині з мокрою головою потрібно було розіграти різноманітні емоції.

Марія Третяк
Марія Третяк у новій фотосесії. Фото: instagram.com/masha_tretyak/
Марія Третяк
Марія Третяк у новій фотосесії. Фото: instagram.com/masha_tretyak/
Марія Третяк
Марія Третяк у новій фотосесії. Фото: instagram.com/masha_tretyak/
Марія Третяк
Марія Третяк у новій фотосесії. Фото: instagram.com/masha_tretyak/
Марія Третяк
Марія Третяк у новій фотосесії. Фото: instagram.com/masha_tretyak/
Марія Третяк
Марія Третяк у новій фотосесії. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Зазначимо, що УПЛ ТБ є проєктом усіх українських футбольних клубів. Спочатку до нього увійшли не всі команди, але після зникнень "Дніпра-1", "Динамо" та "Зоря" також перейшли на платформу в єдиний телепул.

Нагадаємо, раніше дружина Іллі Забарного вразила всіх своєю красою.

Також раніше без спідньої білизни залишилася колишня дівчина ексгравця київського "Динамо".

журналісти футбол УПЛ дружини футболістів УПЛ ТБ

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