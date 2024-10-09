Бущан уже взимку може перейти до відомого європейського клубу

Голкіпером Динамо цікавиться турецький клуб — про кого йдеться
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський може зіткнутися із новою кадровою проблемою. Воротарем команди Георгієм Бущаном цікавиться відомий закордонний клуб.
Вже у січні 2025 року у ворота "Динамо" може стати інший футболіст, повідомляє Fanatik.
Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан може продовжити кар'єру в турецькому клубі. "Істанбул Башакшехір" зіткнувся із травмою свого основного воротаря та шукає заміну футболісту.
Коли Бущан піде з "Динамо"
Трансферне вікно в Європі закрите, проте інтерес "Істанбула" до українського голкіпера є стійким. Турецький клуб уже кілька років слідкує за кар'єрою Георгія Бущана. За інформацією турецьких журналістів, перехід може відбутися під час зимового трансферного вікна.
"Істанбул" готовий запропонувати за Бущана близько трьох мільйонів євро, проте "Динамо" оцінює свого футболіста як мінімум вдвічі дорожче. Якщо цей трансфер здійсниться, місце у воротах київської команди займе Руслан Нещерет.
Нагадаємо, півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко скоро може стати одноосібним рекордсменом збірної України з голів.
А півзахисником донецького "Шахтаря" Георгієм Судаковим цікавляться одразу п'ять англійських клубів.
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