Бущан уже взимку може перейти до відомого європейського клубу

Георгій Бущан командує обороною "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський може зіткнутися із новою кадровою проблемою. Воротарем команди Георгієм Бущаном цікавиться відомий закордонний клуб.

Вже у січні 2025 року у ворота "Динамо" може стати інший футболіст, повідомляє Fanatik.

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Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан може продовжити кар'єру в турецькому клубі. "Істанбул Башакшехір" зіткнувся із травмою свого основного воротаря та шукає заміну футболісту.

Футболісти "Динамо" під час виходу на поле. Фото: пресслужба клубу

Коли Бущан піде з "Динамо"

Трансферне вікно в Європі закрите, проте інтерес "Істанбула" до українського голкіпера є стійким. Турецький клуб уже кілька років слідкує за кар'єрою Георгія Бущана. За інформацією турецьких журналістів, перехід може відбутися під час зимового трансферного вікна.

Георгій Бущан перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"

"Істанбул" готовий запропонувати за Бущана близько трьох мільйонів євро, проте "Динамо" оцінює свого футболіста як мінімум вдвічі дорожче. Якщо цей трансфер здійсниться, місце у воротах київської команди займе Руслан Нещерет.

Нагадаємо, півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко скоро може стати одноосібним рекордсменом збірної України з голів.

А півзахисником донецького "Шахтаря" Георгієм Судаковим цікавляться одразу п'ять англійських клубів.