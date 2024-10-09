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Судаковим цікавиться третина клубів АПЛ — що відомо

9 жовтня 2024 08:48
Станіслав Костюк - Редактор
Судаков може стати одноклубником Зінченка чи Мудрика в АПЛ
Георгій Судаков святкує перемогу "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається одним із найбільш затребуваних гравців донецької команди на трансферному ринку. До нього зберігається інтерес із боку клубів англійської Прем'єр-ліги.

Гранди британського футболу вивчають можливість запросити Судакова, повідомляє TopMercato.

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Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков у сезоні 2024/2025 зіграв уже 10 поєдинків у всіх турнірах. Молодий футболіст записав на свій рахунок сім м'ячів і зробив дві результативні передачі.

Яким клубам потрібен Судаков

Перші чутки про те, що 22-річний хавбек може змінити команду, з'явилися понад рік тому. Довгий час головним претендентом на Судакова був "Наполі", проте італійський клуб не зумів задовольнити трансферні вимоги "Шахтаря", який вимагав за гравця понад 60 млн євро.

Георгій Судаков
Георгій Судаков з партнерами з "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Наразі відомо, що за прогресом Судакова стежать англійські гранди. Серед них опинилися лондонські клуби "Арсенал", "Тоттенгем" та "Челсі", а також "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті". Однак жодна з команд поки не зробила запит щодо трансферу українського півзахисника.

Нагадаємо, інший футболіст "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко може не зіграти у матчах Ліги Націй через травму.

А капітан збірної України Андрій Ярмоленко скоро зможе побити рекорд Андрія Шевченка за кількістю голів у складі "синьо-жовтих".

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков АПЛ

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