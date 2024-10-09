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Забарний увійшов до символічної збірної найкращих гравців чемпіонату Англії

9 жовтня 2024 01:04
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Забарний увійшов до збірної найкращих гравців АПЛ за версією WhoScored
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український захисник "Борнмуту" Ілля Забарний продовжує грати усі матчі в Англійській прем'єр-лізі. При цьому він отримав зізнання від аналітиків.

Забарний увійшов до символічної збірної АПЛ з найкращих гравців до 21 року від порталу WhoScored.

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Забарний у списку найкращих футболістів

У поточному сезоні Забарний виходив у складі "Борнмуту" у семи матчах і не відзначався результативними діями.

Компанію Забарному у центрі захисту склав Колвілл.

Воротар:

  • Вербругген (оцінка 6.05)

Захисники:

  • Льюїс (оцінка 6.87)
  • Забарний (оцінка 6.63)
  • Колвілл (оцінка 6.84)
  • Холл (оцінка 6.69)

Півзахисники:

  • Балеба (оцінка 7.05)
  • Майну (оцінка 6.75)
  • Буонанотте (оцінка 7.04)

Нападники:

  • Мінте (оцінка 6.72)
  • Делап (оцінка 6.74)
  • Савіньо (оцінка 6.97)

"Борнмут" у поточному сезоні АПЛ набрав вісім очок у семи матчах і йде на 13-му місці у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, що Тарас Степаненко досі не повернувся до загальної групи на тренуваннях збірної України.

Раніше стало відомо, який вірус підхопив Андрій Лунін перед Лігою Націй.

футбол Ілля Забарний Борнмут АПЛ українські легіонери (футбол)

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