Ілля Забарний увійшов до збірної найкращих гравців АПЛ за версією WhoScored

Забарний увійшов до символічної збірної найкращих гравців чемпіонату Англії
Український захисник "Борнмуту" Ілля Забарний продовжує грати усі матчі в Англійській прем'єр-лізі. При цьому він отримав зізнання від аналітиків.
Забарний увійшов до символічної збірної АПЛ з найкращих гравців до 21 року від порталу WhoScored.
Забарний у списку найкращих футболістів
У поточному сезоні Забарний виходив у складі "Борнмуту" у семи матчах і не відзначався результативними діями.
Компанію Забарному у центрі захисту склав Колвілл.
Воротар:
- Вербругген (оцінка 6.05)
Захисники:
- Льюїс (оцінка 6.87)
- Забарний (оцінка 6.63)
- Колвілл (оцінка 6.84)
- Холл (оцінка 6.69)
Півзахисники:
- Балеба (оцінка 7.05)
- Майну (оцінка 6.75)
- Буонанотте (оцінка 7.04)
Нападники:
- Мінте (оцінка 6.72)
- Делап (оцінка 6.74)
- Савіньо (оцінка 6.97)
"Борнмут" у поточному сезоні АПЛ набрав вісім очок у семи матчах і йде на 13-му місці у чемпіонаті Англії.
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