Ілля Забарний увійшов до збірної найкращих гравців АПЛ за версією WhoScored

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Український захисник "Борнмуту" Ілля Забарний продовжує грати усі матчі в Англійській прем'єр-лізі. При цьому він отримав зізнання від аналітиків.

Забарний увійшов до символічної збірної АПЛ з найкращих гравців до 21 року від порталу WhoScored.

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У поточному сезоні Забарний виходив у складі "Борнмуту" у семи матчах і не відзначався результативними діями.

Компанію Забарному у центрі захисту склав Колвілл.

Воротар:

Вербругген (оцінка 6.05)

Захисники:

Льюїс (оцінка 6.87)

Забарний (оцінка 6.63)

Колвілл (оцінка 6.84)

Холл (оцінка 6.69)

Півзахисники:

Балеба (оцінка 7.05)

Майну (оцінка 6.75)

Буонанотте (оцінка 7.04)

Нападники:

Мінте (оцінка 6.72)

Делап (оцінка 6.74)

Савіньо (оцінка 6.97)

"Борнмут" у поточному сезоні АПЛ набрав вісім очок у семи матчах і йде на 13-му місці у чемпіонаті Англії.

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