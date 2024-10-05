Забарний провів сильний матч проти "Лестера", але "Борнмут" програв

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

В Англійській прем'єр-лізі пройшли матчі сьомого туру. "Лестер" у цій грі приймав "Борнмут".

У "вишень" з перших хвилин матчу вийшов на поле український центральний захисник Ілля Забарний, повідомив портал Новини.LIVE.

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Господарі матчу відкрили рахунок на 16-й хвилині й потім перейшли в оброну.

"Борнмут" багато атакував та бив по воротам, але забити вони не змогли.

Забарний знову провів на полі увесь матч. Українець тричі виніс та двічі перехопив м'яч, віддав 93% точних передач та одного разу влучив у штангу.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру Забарного на 6,8 бали — це третя оцінка в команді.

"Лестер" — "Борнмут" — 1:0

Гол: Буонанотте, 16

"Лестер": Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Скіпп, Ндіді — Буонанотте (Декордова-Рід, 82), Аю (Сумаре, 88), Мавідіді (Фатаву, 82) — Варді (Едуар, 74)

"Борнмут": Аррісабалага — Сміт (Скотт, 63), Забарний, Сенесі, Керкез (Сіністерра, 63) — Кук, Крісті (Унал, 74) — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт (Уаттара, 46) — Барбоза (Брукс, 82)

Попередження: Аю, Ндіді, Джастін, Сумаре — Сенесі

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