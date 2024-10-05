Забарний провів сильний матч проти "Лестера", але "Борнмут" програв

Забарний був близьким до порятунку Борнмута у матчі з Лестером — відео
В Англійській прем'єр-лізі пройшли матчі сьомого туру. "Лестер" у цій грі приймав "Борнмут".
У "вишень" з перших хвилин матчу вийшов на поле український центральний захисник Ілля Забарний, повідомив портал Новини.LIVE.
Забарний мав шанс забити
Господарі матчу відкрили рахунок на 16-й хвилині й потім перейшли в оброну.
"Борнмут" багато атакував та бив по воротам, але забити вони не змогли.
Забарний знову провів на полі увесь матч. Українець тричі виніс та двічі перехопив м'яч, віддав 93% точних передач та одного разу влучив у штангу.
Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру Забарного на 6,8 бали — це третя оцінка в команді.
"Лестер" — "Борнмут" — 1:0
Гол: Буонанотте, 16
"Лестер": Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Скіпп, Ндіді — Буонанотте (Декордова-Рід, 82), Аю (Сумаре, 88), Мавідіді (Фатаву, 82) — Варді (Едуар, 74)
"Борнмут": Аррісабалага — Сміт (Скотт, 63), Забарний, Сенесі, Керкез (Сіністерра, 63) — Кук, Крісті (Унал, 74) — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт (Уаттара, 46) — Барбоза (Брукс, 82)
Попередження: Аю, Ндіді, Джастін, Сумаре — Сенесі
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