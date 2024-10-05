Яремчуку зробили попередження в Олімпіакосі через гру форварда

Роман Яремчук перед матчем чемпіонату Греції Фото: instagram.com/olympiacosfc/

У грецькому "Олімпіакосі" незадоволені форвардом збірної України Романом Яремчуком. Футболіст не може знайти оптимальне місце на полі та майже не забиває.

Тренер "Олімпіакоса" розчарований грою українця, повідомляє Sportime.

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Роман Яремчук не зумів стати кумиром уболівальників грецького "Олімпіакосу". Він перейшов у цей клуб минулого літа з бельгійського "Брюгге" за два мільйони євро, але забив лише один гол у шести поєдинках. На полі українець виглядає не так упевнено, як у другій половині минулого сезону, коли він виступав на правах оренди за іспанську "Валенсію".

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчуку дадуть шанс проявити себе

Головний тренер "Олімпіакосу" Хосе Луїс Менділібар незадоволений не лише грою Романа Яремчука, а й діями українського форварда на полі. Футболіст часто потрапляє до офсайдів, не може зрозуміти установки наставника і часто програє індивідуальні єдиноборства.

Яремчук уже отримав попередження від наставника щодо своїх дій на полі. Українця попросили більше намагатися на тренуваннях та максимально викладатись у кожному матчі. В "Олімпіакосі" ще вірять у те, що Роман зможе стати зіркою команди.

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