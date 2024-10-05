Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно arrow

У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно

5 октября 2024 19:11
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Яремчуку сделали предупреждение в Олимпиакосе из-за игры форварда
Роман Яремчук перед матчем чемпионата Греции. Фото: instagram.com/olympiacosfc/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

В греческом "Олимпиакосе" недовольны форвардом сборной Украины Романом Яремчуком. Футболист не может найти оптимальное место на поле и почти не забивает. 

Тренер "Олимпиакоса" разочарован игрой украинца, сообщает Sportime

Читайте также:

Роман Яремчук не сумел стать кумиром болельщиков греческого "Олимпиакоса". Он перешел в этот клуб прошлым летом из бельгийского "Брюгге" за два миллиона евро, но забил всего один гол в шести поединках. На поле украинец смотрится не так уверенно, как во второй половине прошлого сезона, когда он выступал на правах аренды за испанскую "Валенсию". 

Роман Яремчук
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчуку дадут шанс проявить себя 

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар недоволен не только игрой Романа Яремчука, но и действиями украинского форварда на поле. Футболист часто попадает в офсайды, не может понять установки наставника и часто проигрывает индивидуальные единоборства. 

Яремчук уже получил предупреждение от наставника относительно своих действий на поле. Украинца попросили больше стараться на тренировках и максимально выкладываться в каждом матче. В "Олимпиакосе" еще верят в то, что Роман сможет стать звездой команды. 

Напомним, форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах принял решение уйти в "ПСЖ", для которого этот трансфер будет бесплатным. 

"Манчестер Юнайтед" может потерять не только главного тренера, но и Алехандро Гарначо, на которого охотятся два известных клуба

А у мадридского "Реала" начались проблемы из-за трансфера Килиана Мбаппе, на которого обиделись другие звезды команды.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук Олимпиакос

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:35 В Херсоне снова раздались взрывы — что известно

19:11 У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно

19:11 Синоптики прогнозируют сильный ливень во Львове — высокая опасность

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

18:20 Опасная болезнь на Николаевщине — два человека скончались

18:07 Последнее тепло перед затяжными дождями — прогноз погоды в Харькове на завтра

18:06 Запад предлагает Украине членство в НАТО в обмен на ВОТ — что говорят в ОП

17:48 Девятиэтажку в Сергеевке возобновят до конца года — фото

19:35 В Херсоне снова раздались взрывы — что известно

19:11 У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно

19:11 Синоптики прогнозируют сильный ливень во Львове — высокая опасность

19:06 В Волчанске россияне казнили четырех бойцов ВСУ — начато расследование

18:46 Стали известны лауреаты премии "Киевская книга года"-2024

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

18:43 Перспективный украинский боксер Великовский помогает другу Кадырова — фото

18:20 Опасная болезнь на Николаевщине — два человека скончались

18:07 Последнее тепло перед затяжными дождями — прогноз погоды в Харькове на завтра

18:06 Запад предлагает Украине членство в НАТО в обмен на ВОТ — что говорят в ОП

17:48 Девятиэтажку в Сергеевке возобновят до конца года — фото

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке