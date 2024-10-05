Яремчуку сделали предупреждение в Олимпиакосе из-за игры форварда

Роман Яремчук перед матчем чемпионата Греции. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

В греческом "Олимпиакосе" недовольны форвардом сборной Украины Романом Яремчуком. Футболист не может найти оптимальное место на поле и почти не забивает.

Тренер "Олимпиакоса" разочарован игрой украинца, сообщает Sportime.

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Роман Яремчук не сумел стать кумиром болельщиков греческого "Олимпиакоса". Он перешел в этот клуб прошлым летом из бельгийского "Брюгге" за два миллиона евро, но забил всего один гол в шести поединках. На поле украинец смотрится не так уверенно, как во второй половине прошлого сезона, когда он выступал на правах аренды за испанскую "Валенсию".

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчуку дадут шанс проявить себя

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар недоволен не только игрой Романа Яремчука, но и действиями украинского форварда на поле. Футболист часто попадает в офсайды, не может понять установки наставника и часто проигрывает индивидуальные единоборства.

Яремчук уже получил предупреждение от наставника относительно своих действий на поле. Украинца попросили больше стараться на тренировках и максимально выкладываться в каждом матче. В "Олимпиакосе" еще верят в то, что Роман сможет стать звездой команды.

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