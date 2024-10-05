Яремчуку сделали предупреждение в Олимпиакосе из-за игры форварда

У Яремчука возникли проблемы в Олимпиакосе — что известно
В греческом "Олимпиакосе" недовольны форвардом сборной Украины Романом Яремчуком. Футболист не может найти оптимальное место на поле и почти не забивает.
Тренер "Олимпиакоса" разочарован игрой украинца, сообщает Sportime.
Роман Яремчук не сумел стать кумиром болельщиков греческого "Олимпиакоса". Он перешел в этот клуб прошлым летом из бельгийского "Брюгге" за два миллиона евро, но забил всего один гол в шести поединках. На поле украинец смотрится не так уверенно, как во второй половине прошлого сезона, когда он выступал на правах аренды за испанскую "Валенсию".
Яремчуку дадут шанс проявить себя
Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар недоволен не только игрой Романа Яремчука, но и действиями украинского форварда на поле. Футболист часто попадает в офсайды, не может понять установки наставника и часто проигрывает индивидуальные единоборства.
Яремчук уже получил предупреждение от наставника относительно своих действий на поле. Украинца попросили больше стараться на тренировках и максимально выкладываться в каждом матче. В "Олимпиакосе" еще верят в то, что Роман сможет стать звездой команды.
Напомним, форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах принял решение уйти в "ПСЖ", для которого этот трансфер будет бесплатным.
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