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Салах выбрал клуб, в который перейдет из Ливерпуля

4 октября 2024 17:01
Сергей Романчук - Редактор
Салах выбрал клуб, в который бесплатно перейдет из Ливерпуля
Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith
Сергей Романчук - Редактор

Контракт египетского форварда Мохаммеда Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце сезона. Футболист собирается сменить клуб и переехать в другой чемпионат.

Салах готов принять предложение от одного из грандов европейского футбола, сообщает Mirror

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"Ливерпуль" не собирается продлевать контракт с 32-летним Мохаммедом Салахом. Форвард сможет вести переговоры с зарубежными клубами с начала январского трансферного окна. Считалось, что клубы Саудовской Аравии будут первыми в очереди на египетскую суперзвезду, однако появился другой претендент на результативного футболиста. 

Где будет играть Салах 

Французский "ПСЖ" рассматривает возможность приглашения египетского форварда. Парижане хотят найти футболиста, который сможет демонстрировать высокую результативность, как это делал Килиан Мбаппе. Чемпионов Франции устраивает и то, что за трансфер Мохаммеда Салаха не придется платить отступные. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах в матче против "Болоньи". Фото: Reuters/Lee Smith

В последние годы "ПСЖ" отошел от своей трансферной стратегии, которая предполагала приглашение в команду исключительно звезд мирового футбола. Однако соблазн трансфера Салаха может оказаться слишком большим, чтобы сопротивляться. 

"ПСЖ" готов предложить 32-летнему футболисту трехлетний контракт с зарплатой, которая в несколько раз превышает заработок форварда в Англии. С такими условиями не смогут конкурировать даже клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" собирается оформить трансфер сразу двух футболистов португальской "Бенфики". 

Бывший вратарь сборной Польши Войцех Щенсный рассказал, почему решил возобновить карьеру. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Ливерпуль Мохамед Салах

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