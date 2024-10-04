Щенсный признался, почему принял приглашение Барселоны

Войцех Щенсный в офисе "Барселоны". Фото: Reuters

Бывший голкипер сборной Польши Войцех Щенсный прошел медицинское обследование в "Барселоне". Клуб уже заявил футболиста на матчи чемпионата Испании.

Щенсный объяснил, почему принял предложение каталонской команды в интервью официальному сайту "Барселоны".

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Летом 2024 года Войцех Щенсный объявил о завершении футбольной карьеры после семи лет в туринском "Ювентусе". Однако уже осенью 34-летний голкипер изменил решение и подписал однолетний контракт с "Барселоной".

Войцех Щенсный (слева) фотографируется с болельщиком. Фото: Reuters/Albert Gea

Щенсный назвал причину возвращения в спорт

Каталонский клуб был вынужден выйти на трансферный рынок после того, как в одном из матчей получил травму основной вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген. Немец надолго выбыл из строя, и "сине-гранатовые" возобновили Войцеха Щенсного вернуться в футбол. "Барселона" не захотела полностью довериться своему молодому воспитаннику Иньяки Пенье.

Однако Щенсный заявил, что пришел в "Барселону" для того, чтобы составить конкуренцию Пенье. Польский футболист не расстроится, если каталонский вратарь останется "первым номером" команды.

"Никто не гарантировал мне место в основном составе. Я готов к конкуренции. Мы все будем работать ради одной цели, так что я только порадуют за Иньяки, если он останется в воротах", — заявил Щенсный.

Напомним, бывший футболист "Барселоны" Андрес Иньеста завершил карьеру игрока.

Форвард каталонской команды Роберт Левандовский сравнялся с Криштиану Роналду по важному показателю.