Щенсний зізнався, чому прийняв запрошення Барселони

Войцех Щенсний в офісі "Барселони". Фото: Reuters

Колишній голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний пройшов медичне обстеження у "Барселоні". Клуб уже заявив футболіста на матчі чемпіонату Іспанії.

Щенсний пояснив, чому прийняв пропозицію каталонської команди в інтерв'ю офіційному сайту "Барселони".

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Влітку 2024 року Войцех Щенсний оголосив про завершення футбольної кар'єри після семи років у туринському "Ювентусі". Проте вже восени 34-річний голкіпер змінив рішення та підписав однорічний контракт із "Барселоною".

Войцех Щенсний (ліворуч) фотографується з уболівальником. Фото: Reuters/Albert Gea

Щенсний назвав причину повернення до спорту

Каталонський клуб був змушений вийти на трансферний ринок після того, як в одному з матчів травмувався основний воротар "Барселони" Марк-Андре Тер Штеген. Німець надовго вибув з ладу і "синьо-гранатові" відновили Войцеха Щенсного повернутися у футбол. "Барселона" не захотіла повністю довіритися своєму молодому вихованцю Іньякі Пеньї.

Однак Щенсний заявив, що прийшов до "Барселони" для того, щоб скласти конкуренцію Пеньї. Польський футболіст не засмутиться, якщо каталонський воротар залишиться першим номером команди.

"Ніхто не гарантував мені місце в основному складі. Я готовий до конкуренції. Ми всі працюватимемо заради однієї мети, тож я тільки порадують за Іньякі, якщо він залишиться у воротах", — заявив Щенсний.

Нагадаємо, колишній футболіст "Барселони" Андрес Іньєста завершив кар'єру гравця.

Форвард каталонської команди Роберт Левандовський зрівнявся з Кріштіану Роналду за важливим показником.