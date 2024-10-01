Андрес Іньєста вирішив завершити кар'єру футболіста

Андрес Іньєста у футболці "Барселони". Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Відомий іспанський футболіст Андрес Іньєста має намір завершити свою тривалу футбольну кар'єру. Ексхавбек "Барселони" виступає на професійному рівні майже 20 років.

Іньєста є чемпіоном світу у складі "червоної фурії", нагадує Relevo.

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Колишній півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Андрес Іньєста ухвалив рішення про завершення своєї професійної кар'єри футболіста. Він офіційно оголосить про це рішення у вівторок, 8 жовтня.

Чим відомий Іньєста

Андрес Іньєста є вихованцем та одним зі знакових футболістів в історії "Барселони". Півзахисник народився не в Каталонії, але переїхав до футбольної академії "синьо-гранатових" з "Альбасете" у 1996 році.

Андрес Іньєста у 2024 році. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Іньєста виступав у "Барселоні" з 1996 по 2018 роки. Він зіграв 674 поєдинки, забив 57 м'ячів та зробив 136 результативних передач. Футболіст здобув багато індивідуальних та командних нагород, вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів. Іньєста ставав чемпіоном світу 2010 року у складі збірної Іспанії, двічі був чемпіоном Європи.

Андрес Іньєста з дружиною на тренуванні. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Після виходу з "Барселони" Іньєста виступав у Японії за "Віссел Кобе", з яким став чемпіоном 2023 року та завоював кілька кубків. Останнім клубом у кар'єрі іспанця став "Емірейтс" з ОАЕ.

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