Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Іньєста завершує кар'єру — що відомо arrow

Іньєста завершує кар'єру — що відомо

1 жовтня 2024 12:01
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Андрес Іньєста вирішив завершити кар'єру футболіста
Андрес Іньєста у футболці "Барселони". Фото: instagram.com/andresiniesta8/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Відомий іспанський футболіст Андрес Іньєста має намір завершити свою тривалу футбольну кар'єру. Ексхавбек "Барселони" виступає на професійному рівні майже 20 років.

Іньєста є чемпіоном світу у складі "червоної фурії", нагадує Relevo.

Читайте також:

Колишній півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Андрес Іньєста ухвалив рішення про завершення своєї професійної кар'єри футболіста. Він офіційно оголосить про це рішення у вівторок, 8 жовтня.

Чим відомий Іньєста

Андрес Іньєста є вихованцем та одним зі знакових футболістів в історії "Барселони". Півзахисник народився не в Каталонії, але переїхав до футбольної академії "синьо-гранатових" з "Альбасете" у 1996 році.

Андрес Іньєста
Андрес Іньєста у 2024 році. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Іньєста виступав у "Барселоні" з 1996 по 2018 роки. Він зіграв 674 поєдинки, забив 57 м'ячів та зробив 136 результативних передач. Футболіст здобув багато індивідуальних та командних нагород, вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів. Іньєста ставав чемпіоном світу 2010 року у складі збірної Іспанії, двічі був чемпіоном Європи.

Андрес Іньєста
Андрес Іньєста з дружиною на тренуванні. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Після виходу з "Барселони" Іньєста виступав у Японії за "Віссел Кобе", з яким став чемпіоном 2023 року та завоював кілька кубків. Останнім клубом у кар'єрі іспанця став "Емірейтс" з ОАЕ.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Георгій Судаков може стати футболістом відомого французького клубу.

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо пояснив, чому Андрій Ярмоленко не потрапив у заявку національної команди.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Андрес Іньєста

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:58 Зеленський відзначив воїнів нагородами та почесними званнями — фото

12:56 У Запоріжжі кілер ФСБ намагався вбити місцевого посадовця — подробиці замаху

12:52 Безкоштовні послуги стоматолога для військових — що варто знати

12:45 Між Шахтарем та Поліссям розгорівся скандал

12:41 В Україні стрімко дорожчають продукти — на що злетіли ціни

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

12:29 Окупанти тікають зі своїх позицій на Харківщині

12:28 Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив заяву щодо України

12:26 В Одесі знову чули вибух — подробиці

12:22 Зеленський відреагував на російський удар по центру Херсона

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

12:58 Зеленський відзначив воїнів нагородами та почесними званнями — фото

12:56 У Запоріжжі кілер ФСБ намагався вбити місцевого посадовця — подробиці замаху

12:52 Безкоштовні послуги стоматолога для військових — що варто знати

12:45 Між Шахтарем та Поліссям розгорівся скандал

12:41 В Україні стрімко дорожчають продукти — на що злетіли ціни

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

12:29 Окупанти тікають зі своїх позицій на Харківщині

12:28 Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив заяву щодо України

12:26 В Одесі знову чули вибух — подробиці

12:22 Зеленський відреагував на російський удар по центру Херсона

12:14 Справа на 3,3 млн грн — одеситів залишили без курива для кальяну

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня