Судаков може перейти до команди колишнього тренера Шахтаря

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба клубу

У донецького "Шахтаря" з'явиться ще один варіант із трансфером свого лідера. Півзахисник збірної України Георгій Судаков може продовжити свою кар'єру у Франції.

Перехід Судакова може відбутися влітку наступного року, повідомляє Tutto Mercato.

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Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається у центрі уваги відомих європейських клубів. За інформацією журналістів, з'явився ще один претендент на українського гравця, причому цьому клубу простіше вестиме переговори з "гірниками".

Георгій Судаков у матчі проти "Вереса". Фото: пресслужба "Шахтаря"

У якому клубі може грати "Шахтар"

Французький "Марсель" розглядає можливість укласти контракт із "гірниками" про трансфер Георгія Судакова. Головний тренер "Олімпіка" Роберто Де Дзербі працював із молодим футболістом у "Шахтарі" і знає, на що здатний українець. Наставник вважає, що Судаков посилить "Марсель".

Судаков святкує гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

При цьому відомо, що "Шахтар" хоче заробити на трансфері свого вихованця щонайменше 70 млн євро. "Марсель" не має таких коштів, проте французький клуб готується запропонувати інший варіант. "Олімпік" готовий взяти Судакова в оренду із можливим правом викупу його контракту.

"Шахтар" може обміркувати цю пропозицію. Виступ в одному з найсильніших європейських чемпіонатів підвищить трансферну вартість Судакова, який часто протистоятиме сильним суперникам.

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