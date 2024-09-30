Чому Денис Попов пропустив матчі збірної України у вересні — у гравця був вибір

Денис Попов. Фото: скриншот

Захисник київського "Динамо" через травму пропустив вересневе міжнародне вікно. Також він може не зіграти у жовтневе вікно для матчів збірної України у Лізі Націй.

Про свої взаємовідносини зі збірною України цієї осені Попов розповів у інтерв’ю "ПРОФУТБОЛУ".

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Зазначимо, що Попов мав проблеми зі спиною, яка впливає на пошкодження інших м’язів. Через це футболіст постійно користується послугами фізіотерапевта.

Чому Попов не в збірній України

За словами Попова, йому потрібно було робити вибір між відновленням здоров’я та матчами за збірну у вересні.

Попов заявив, що в його випадку на ситуацію з травмами також вплинули напружений графік та довгі поїздки. Саме тому він був вимушений взяти паузу для повноцінного відновлення, пропустивши приблизно місяць.

Футболіст підкреслив, що збірна важлива для кожного гравця, але довелося вибирати і він обрав здоров'я, оскільки проходив курс уколів у спину, і наразі готовий на 70-80% та продовжує відновлення.

Цього сезону 25-річний Попов зіграв вісім матчів, де забив один м’яч. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 3 млн євро.

Нагадаємо, Попов повернувся після травми в матчі УПЛ проти "Лівого Берега".

При цьому футболіст відновився ще перед грою Ліги Європи з "Лаціо".