Шовковський отримає посилення для Динамо перед матчем із Лаціо

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер "Динамо" (Київ) Олександр Шовковський знову зможе розраховувати на одного із захисників команди перед єврокубковим матчем із римським "Лаціо".

У Гамбурзі, де відбудеться поєдинок, кияни вирушили у посиленому складі, повідомляє "ТаТоТаке".

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У першому турі основного етапу Ліги Європи "Динамо" прийме у Німеччині "Лаціо". Матч відбудеться у середу, 25 вересня. Українській команді зможе допомогти футболіст, який пропустив декілька останніх поєдинків.

Денис Попов під час матчу. Фото: instagram.com/popov19/

Повернення Дениса Попова

Захисник "Динамо" розпочав сезон 2024/2025 як основний гравець київської команди, проте після травми опинився в лазареті. За останні тижні Попов встиг відновитись від пошкодження, стати батьком та провести час із сім'єю.

Денис Попов на тренуванні. Фото: instagram.com/popov19/

Тепер 25-річний захисник готовий повернутись на поле, що додати впевненості обороні "Динамо". Олександр Шовковський включив Дениса Попова до складу делегації "біло-синіх", яка вирушила до Гамбургу на матч з "Лаціо".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав до складу команди нового футболіста як заміну травмованому Руслану Маліновському.

Олександр Зінченко пропустить найближчі матчі "Арсеналу" і може не зіграти за збірну України у жовтні у Лізі Націй.