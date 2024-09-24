Шовковский получит усиление для Динамо перед матчем с Лацио

Динамо получило неожиданное усиление перед матчем с Лацио в Лиге Европы
Главный тренер "Динамо" (Киев) Александр Шовковский снова сможет рассчитывать на одного из защитников команды перед еврокубковым матчем с римским "Лацио".
В Гамбурге, где состоится поединок, киевляне отправились в усиленном составе, сообщает "ТаТоТаке".
В первом туре основного этапа Лиги Европы "Динамо" примет в Германии "Лацио". Матч состоится в среду, 25 сентября. Украинской команде сможет помощь футболист, который пропустил несколько последних поединков.
Возвращение Дениса Попова
Защитник "Динамо" начал сезон 2024/2025 в качестве основного игрока киевской команды, однако после травмы оказался в лазарете. За последние недели Попов успел восстановиться от повреждения, стать отцом и провести время с семьей.
Теперь 25-летний защитник готов вернуться на поле, что добавить уверенности обороне "Динамо". Александр Шовковский включил Дениса Попова в состав делегации "бело-синих", которая отправилась в Гамбург на матч с "Лацио".
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в состав команды нового футболиста в качестве замены травмированному Руслану Малиновскому.
Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи "Арсенала" и может не сыграть за сборную Украины в октябре в Лиге Наций.
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