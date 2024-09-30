Почему Денис Попов пропустил матчи сборной Украины в сентябре - у игрока был выбор

Денис Попов Фото: скриншот

Защитник киевского "Динамо" из-за травмы пропустил сентябрьское международное окно. Также он может не сыграть в октябре в матчах сборной Украины в Лиге Наций.

О своих взаимоотношениях со сборной Украины этой осенью Попов рассказал в интервью "ПРОФУТБОЛУ".

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Отметим, что у Попова была проблема со спиной, которая влияла на повреждение других мышц. Поэтому футболист постоянно пользуется услугами физиотерапевта.

Почему Попов не в сборной Украины

По словам Попова, ему нужно было делать выбор между восстановлением здоровья и матчами за сборную в сентябре.

Попов заявил, что в его случае на ситуацию с травмами повлияли напряженный график и долгие поездки. Именно поэтому он вынужден был взять паузу для полноценного восстановления, пропустив примерно месяц.

Футболист подчеркнул, что сборная важна для каждого игрока, но пришлось выбирать и он выбрал здоровье, поскольку проходил курс уколов в спину, и готов на 70-80% и продолжает восстановление.

В этом сезоне 25-летний Попов сыграл восемь матчей, где забил один мяч. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.

Напомним, Попов вернулся после травмы в матче УПЛ против "Левого Берега".

При этом футболист восстановился еще перед игрой Лиги Европы с "Лацио".