Судаков может перейти в команду бывшего тренера Шахтера

Судаков будет играть во Франции, если Шахтер примет предложение местного клуба
У донецкого "Шахтера" появится еще один вариант с трансфером своего лидера. Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру во Франции.
Переход Судакова может состояться летом следующего года, сообщает Tutto Mercato.
Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается в центре внимания известных европейских клубов. Согласно информации журналистов, появился еще один претендент на украинского игрока, причем этому клубу будет проще вести переговоры с "горняками".
В каком клубе может играть "Шахтер"
Французский "Марсель" рассматривает возможность заключить контракт с "горняками" о трансфере Георгия Судакова. Главный тренер "Олимпика" Роберто Де Дзерби работал с молодым футболистом в "Шахтере" и знает, на что способен украинец. Наставник считает, что Судаков усилит "Марсель".
При этом известно, что "Шахтер" хочет заработать на трансфере своего воспитанника не менее 70 млн евро. У "Марселя" нет таких средств, однако французский клуб готовится предложить другой вариант. "Олимпик" готов взять Судакова в аренду с возможным правом выкупа его контракта.
"Шахтер" может обдумать это предложение. Выступление в одном из сильнейших европейских чемпионатов повысить трансферную стоимость Судакова, который часто будет противостоять сильным соперникам.
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