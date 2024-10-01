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Судаков будет играть во Франции, если Шахтер примет предложение местного клуба

1 октября 2024 09:51
Сергей Романчук - Редактор
Судаков может перейти в команду бывшего тренера Шахтера
Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба клуба
Сергей Романчук - Редактор

У донецкого "Шахтера" появится еще один вариант с трансфером своего лидера. Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру во Франции. 

Переход Судакова может состояться летом следующего года, сообщает Tutto Mercato

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Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается в центре внимания известных европейских клубов. Согласно информации журналистов, появился еще один претендент на украинского игрока, причем этому клубу будет проще вести переговоры с "горняками". 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в матче против "Вереса". Фото: пресс-служба "Шахтера"

В каком клубе может играть "Шахтер"

Французский "Марсель" рассматривает возможность заключить контракт с "горняками" о трансфере Георгия Судакова. Главный тренер "Олимпика" Роберто Де Дзерби работал с молодым футболистом в "Шахтере" и знает, на что способен украинец. Наставник считает, что Судаков усилит "Марсель". 

Георгий Судаков
Судаков празднует гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

При этом известно, что "Шахтер" хочет заработать на трансфере своего воспитанника не менее 70 млн евро. У "Марселя" нет таких средств, однако французский клуб готовится предложить другой вариант. "Олимпик" готов взять Судакова в аренду с возможным правом выкупа его контракта. 

"Шахтер" может обдумать это предложение. Выступление в одном из сильнейших европейских чемпионатов повысить трансферную стоимость Судакова, который часто будет противостоять сильным соперникам. 

Напомним, защитник сборной Украины объяснил отказ играть в составе национальной команды. 

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал футболиста команды, который его удивил. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков

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