Барселона не встигне заявити Щенсного на матч із Янг Бойз

Барселона знайшла заміну Тер Штегену й хоче заявити нового голкіпера на сезон
Каталонська "Барселона" не встигне заявити нового голкіпера на матч Ліги чемпіонів із "Янг Бойз". Ворота "синьо-гранатових" у грі із суперником зі Швейцарії захищатиме Іньякі Пенья.
Войцех Щенсний пройшов медичне обстеження у "Барселоні", повідомив журналіст Томаш Влодарчик.
У понеділок, 30 вересня, Войцех Щенсний прибув до Каталонії, щоб завершити підписання контракту з "Барселоною" як екстрену заміну травмованому воротареві Марку-Андре тер Штегену. Очікувалося, що клуб оголосить про його підписання вчора, але офіційного підтвердження угоди не було.
Коли Щенсний зіграє за "Барселону"
Каталонський клуб проведе презентацію 34-річного голкіпера у середу, 2 жовтня. Польський футболіст буде присутній на стадіоні "Олімпік Луїс Компаніс" на Монжуїку, коли "Барселона" зустрінеться з "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів.
Щенсний оголосив про свій звільнення з футболу минулого місяця після розірвання контракту з "Ювентусом" попри те, що до кінця контракту залишався рік. Проте "Барселона" запропонувала польському гравцеві контракт на сезон після того, як Марк-Андре Тер Штеген отримав тяжку травму.
Нагадаємо, лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив клуб, у якому працює колишній тренер "гірників".
А форвард італійської "Роми" Артем Довбик може виявитися наступного літа в англійській Прем'єр-лізі.
Читайте Новини.LIVE!