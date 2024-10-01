Барселона не встигне заявити Щенсного на матч із Янг Бойз

Войцех Щенсний працює на тренуванні. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Каталонська "Барселона" не встигне заявити нового голкіпера на матч Ліги чемпіонів із "Янг Бойз". Ворота "синьо-гранатових" у грі із суперником зі Швейцарії захищатиме Іньякі Пенья.

Войцех Щенсний пройшов медичне обстеження у "Барселоні", повідомив журналіст Томаш Влодарчик.

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У понеділок, 30 вересня, Войцех Щенсний прибув до Каталонії, щоб завершити підписання контракту з "Барселоною" як екстрену заміну травмованому воротареві Марку-Андре тер Штегену. Очікувалося, що клуб оголосить про його підписання вчора, але офіційного підтвердження угоди не було.

Головний тренер "Барселони" Ханс Дітер Флік. Фото: Reuters/Albert Gea

Коли Щенсний зіграє за "Барселону"

Каталонський клуб проведе презентацію 34-річного голкіпера у середу, 2 жовтня. Польський футболіст буде присутній на стадіоні "Олімпік Луїс Компаніс" на Монжуїку, коли "Барселона" зустрінеться з "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів.

Щенсний оголосив про свій звільнення з футболу минулого місяця після розірвання контракту з "Ювентусом" попри те, що до кінця контракту залишався рік. Проте "Барселона" запропонувала польському гравцеві контракт на сезон після того, як Марк-Андре Тер Штеген отримав тяжку травму.

Нагадаємо, лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив клуб, у якому працює колишній тренер "гірників".

А форвард італійської "Роми" Артем Довбик може виявитися наступного літа в англійській Прем'єр-лізі.