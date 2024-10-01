Барселона не успеет заявить Щенсного на матч с Янг Бойз

Войцех Щенсный работает на тренировке. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Каталонская "Барселона" не успеет заявить нового голкипера на матч Лиги чемпионов с "Янг Бойз". Ворота "сине-гранатовых" в игре с соперником из Швейцарии будет защищать Иньяки Пенья.

Войцех Щенсный прошел медицинское обследование в "Барселоне", сообщил журналист Томаш Влодарчик.

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В понедельник, 30 сентября, Войцех Щенсный прибыл в Каталонию, чтобы завершить подписание контракта с "Барселоной" в качестве экстренной замены травмированному вратарю Марку-Андре тер Штегену. Ожидалось, что клуб объявит о его подписании вчера, но официального подтверждения сделки не было.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters/Albert Gea

Когда Щенсный сыграет за "Барселону"

Каталонский клуб проведет презентацию 34-летнего голкипера в среду, второго октября. Польский футболист будет присутствовать на стадионе "Олимпик Луис Компанис" в Монжуике, когда "Барселона" встретится с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

Щенсный объявил о своем уходе из футбола в прошлом месяце после расторжения контракта с "Ювентусом", несмотря на то, что до конца контракта оставался год. Однако "Барселона" предложила польскому игроку контракт на сезон после того, как Марк-Андре Тер Штеген получил тяжелую травму.

Напомним, лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал клуб, в котором работает бывший тренер "горняков".

А форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик может оказаться следующим летом в английской Премьер-лиге.