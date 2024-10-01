Барселона не успеет заявить Щенсного на матч с Янг Бойз

Барселона нашла замену Тер Штегену и пытается заявить нового голкипера на сезон
Каталонская "Барселона" не успеет заявить нового голкипера на матч Лиги чемпионов с "Янг Бойз". Ворота "сине-гранатовых" в игре с соперником из Швейцарии будет защищать Иньяки Пенья.
Войцех Щенсный прошел медицинское обследование в "Барселоне", сообщил журналист Томаш Влодарчик.
В понедельник, 30 сентября, Войцех Щенсный прибыл в Каталонию, чтобы завершить подписание контракта с "Барселоной" в качестве экстренной замены травмированному вратарю Марку-Андре тер Штегену. Ожидалось, что клуб объявит о его подписании вчера, но официального подтверждения сделки не было.
Когда Щенсный сыграет за "Барселону"
Каталонский клуб проведет презентацию 34-летнего голкипера в среду, второго октября. Польский футболист будет присутствовать на стадионе "Олимпик Луис Компанис" в Монжуике, когда "Барселона" встретится с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.
Щенсный объявил о своем уходе из футбола в прошлом месяце после расторжения контракта с "Ювентусом", несмотря на то, что до конца контракта оставался год. Однако "Барселона" предложила польскому игроку контракт на сезон после того, как Марк-Андре Тер Штеген получил тяжелую травму.
Напомним, лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал клуб, в котором работает бывший тренер "горняков".
А форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик может оказаться следующим летом в английской Премьер-лиге.
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