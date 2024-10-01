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Иньеста завершает карьеру — что известно

1 октября 2024 12:01
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Андрес Иньеста принял решение завершить карьеру футболиста
Андрес Иньеста в футболке "Барселоны". Фото: instagram.com/andresiniesta8/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Известный испанский футболист Андрес Иньеста собирается завершить свою длительную футбольную карьеру. Экс-хавбек "Барселоны" выступает на профессиональном уровне почти 20 лет.

Иньеста является чемпионом мира в составе "красной фурии", напоминает Relevo.

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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста принял решение о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. Он официально объявит об этом решении во вторник, 8 октября.

Чем известен Иньеста 

Андрес Иньеста является воспитанником и одним из знаковых футболистов в истории "Барселоны". Полузащитник родился не в Каталонии, но переехал в футбольную академии "сине-гранатовых" из "Альбасете" в 1996 году. 

Андрес Иньеста
Андрес Иньеста в 2024 году. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Иньеста выступал в "Барселоне" с 1996 по 2018 годы. Он сыграл 674 поединка, забил 57 мячей и сделал 136 результативных передач. Футболист завоевал много индивидуальных и командных наград, выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов. Иньеста становился чемпионом мира 2010 года в составе сборной Испании, дважды был чемпионом Европы.

Андрес Иньеста
Андрес Иньеста с женой на тренировке. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

После ухода из "Барселоны" Иньеста выступал в Японии за "Виссел Кобе", с которым стал чемпионом 2023 года и завоевал несколько кубков. Последним клубом в карьере испанца стал "Эмирейтс" из ОАЭ. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может стать футболистом известного французского клуба. 

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо объяснил, почему Андрей Ярмоленко не попал в заявку национальной команды. 

спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига Андрес Иньеста

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