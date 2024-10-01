Андрес Иньеста принял решение завершить карьеру футболиста

Андрес Иньеста в футболке "Барселоны". Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Известный испанский футболист Андрес Иньеста собирается завершить свою длительную футбольную карьеру. Экс-хавбек "Барселоны" выступает на профессиональном уровне почти 20 лет.

Иньеста является чемпионом мира в составе "красной фурии", напоминает Relevo.

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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста принял решение о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. Он официально объявит об этом решении во вторник, 8 октября.

Чем известен Иньеста

Андрес Иньеста является воспитанником и одним из знаковых футболистов в истории "Барселоны". Полузащитник родился не в Каталонии, но переехал в футбольную академии "сине-гранатовых" из "Альбасете" в 1996 году.

Андрес Иньеста в 2024 году. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Иньеста выступал в "Барселоне" с 1996 по 2018 годы. Он сыграл 674 поединка, забил 57 мячей и сделал 136 результативных передач. Футболист завоевал много индивидуальных и командных наград, выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов. Иньеста становился чемпионом мира 2010 года в составе сборной Испании, дважды был чемпионом Европы.

Андрес Иньеста с женой на тренировке. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

После ухода из "Барселоны" Иньеста выступал в Японии за "Виссел Кобе", с которым стал чемпионом 2023 года и завоевал несколько кубков. Последним клубом в карьере испанца стал "Эмирейтс" из ОАЭ.

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