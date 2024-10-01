Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сабо объяснил, почему Ребров не взял Ярмоленко в сборную Украины arrow

Сабо объяснил, почему Ребров не взял Ярмоленко в сборную Украины

1 октября 2024 10:33
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Сабо назвал причину исключения Ярмоленко из сборной Украины
Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил заявкой национальной команды на октябрьские матчи Лиги Наций. В составе "сине-желтых" не нашлось места одному из лидеров киевского "Динамо".

Андрей Ярмоленко попал в резервный список сборной Украины на ближайшие поединки, сообщает "Взбірна". 

Читайте также:

Сергей Ребров вызвал в сборную Украины несколько дебютантов и футболистов, которые давно не выступали в составе национальной команды. При этом в октябре за "сине-желтых" может не сыграть капитан команды Андрей Ярмоленко. Он оказался в резервном списке сборной Украины. Футболисты из этого списка получат возможность выйти на поле только в случае травмы кого-то из основных игроков. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в поединке чемпионата Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Ярмоленко не сыграет за сборную Украины

Бывший главный тренер национальной команды Йожеф Сабо считает кадровые решения Сергея Реброва закономерными. Наставник считает, что время 34-летнего футболиста в национальной команде уже прошло. По мнению Сабо, Ярмоленко и сам это понимает. 

"Пора ему давать дорогу молодым. Он сейчас реально может помочь сборной только в случае, если она уже выигрывает, выйти в конце матча минут на двадцать — пятнадцать, не больше", — объяснил Сабо. 

В октябре сборная Украины сыграет два матча. Сначала она встретится с национальной командой Грузии, а потом будет противостоять Чехии. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру во Франции. 

А главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может досрочно покинуть свой пост. 

Девушка одного из молодых футболистов "Динамо" продемонстрировала стройную фигуру на популярном курорте. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:17 В Одесской области пьяный полицейский за рулем врезался в фуру — подробности

11:13 Волонтер из Харьковщины ограбил ребенка и просился на фронт — что решил суд

11:09 Денежная помощь для пенсионеров — кто получит выплаты от ООН с 1 октября

10:48 Какой будет погода в октябре — в Укргидрометцентре дали прогноз на месяц

10:47 Представитель НАТО в Украине сделал заявление о поддержке страны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

10:46 Не пренебрегайте тревогами — в Черное море вывели ракетоноситель

10:44 Зарплаты от 30 тыс. грн. — ТОП-5 горячих предложений работы без опыта

10:33 Сабо объяснил, почему Ребров не взял Ярмоленко в сборную Украины

10:21 Во Львове автомобиль сбил водителя самоката — кого наказал суд

10:13 Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины

11:17 В Одесской области пьяный полицейский за рулем врезался в фуру — подробности

11:13 Волонтер из Харьковщины ограбил ребенка и просился на фронт — что решил суд

11:09 Денежная помощь для пенсионеров — кто получит выплаты от ООН с 1 октября

10:48 Какой будет погода в октябре — в Укргидрометцентре дали прогноз на месяц

10:47 Представитель НАТО в Украине сделал заявление о поддержке страны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

10:46 Не пренебрегайте тревогами — в Черное море вывели ракетоноситель

10:44 Зарплаты от 30 тыс. грн. — ТОП-5 горячих предложений работы без опыта

10:33 Сабо объяснил, почему Ребров не взял Ярмоленко в сборную Украины

10:21 Во Львове автомобиль сбил водителя самоката — кого наказал суд

10:13 Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября