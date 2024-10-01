Сабо назвал причину исключения Ярмоленко из сборной Украины

Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил заявкой национальной команды на октябрьские матчи Лиги Наций. В составе "сине-желтых" не нашлось места одному из лидеров киевского "Динамо".

Андрей Ярмоленко попал в резервный список сборной Украины на ближайшие поединки, сообщает "Взбірна".

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Сергей Ребров вызвал в сборную Украины несколько дебютантов и футболистов, которые давно не выступали в составе национальной команды. При этом в октябре за "сине-желтых" может не сыграть капитан команды Андрей Ярмоленко. Он оказался в резервном списке сборной Украины. Футболисты из этого списка получат возможность выйти на поле только в случае травмы кого-то из основных игроков.

Андрей Ярмоленко в поединке чемпионата Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Ярмоленко не сыграет за сборную Украины

Бывший главный тренер национальной команды Йожеф Сабо считает кадровые решения Сергея Реброва закономерными. Наставник считает, что время 34-летнего футболиста в национальной команде уже прошло. По мнению Сабо, Ярмоленко и сам это понимает.

"Пора ему давать дорогу молодым. Он сейчас реально может помочь сборной только в случае, если она уже выигрывает, выйти в конце матча минут на двадцать — пятнадцать, не больше", — объяснил Сабо.

В октябре сборная Украины сыграет два матча. Сначала она встретится с национальной командой Грузии, а потом будет противостоять Чехии.

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