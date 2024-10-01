Сабо назвав причину виключення Ярмоленка зі збірної України

Андрій Ярмоленко перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував заявкою національної команди на жовтневі матчі Ліги Націй. У складі "синьо-жовтих" не знайшлося місця одному з лідерів київського "Динамо".

Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку збірної України на найближчі поєдинки, повідомляє "Взбірна".

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Сергій Ребров викликав до збірної України кілька дебютантів та футболістів, які давно не виступали у складі національної команди. При цьому у жовтні за "синьо-жовтих" може не зіграти капітан команди Андрій Ярмоленко. Він опинився у резервному списку збірної України. Футболісти з цього списку матимуть можливість вийти на поле лише у разі травми когось з основних гравців.

Андрій Ярмоленко у поєдинку чемпіонату України. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Ярмоленко не зіграє за збірну України

Колишній головний тренер національної команди Йожеф Сабо вважає кадрові рішення Сергія Реброва закономірними. Наставник вважає, що час 34-річного футболіста у національній команді вже минув. На думку Сабо Ярмоленко і сам це розуміє.

"Настав час йому давати дорогу молодим. Він зараз реально може допомогти збірній тільки у випадку, якщо вона вже виграє, вийти в кінці матчу хвилин на двадцять — п'ятнадцять, не більше", — пояснив Сабо.

У жовтні збірна України зіграє два матчі. Спочатку вона зустрінеться з національною командою Грузії, а потім протистоятиме Чехії.

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