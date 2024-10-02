Левандовський повторив унікальне досягнення Роналду

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Польський форвард Роберт Левандовський допоміг каталонській "Барселоні" здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону. Досвідчений футболіст двічі забив у ворота швейцарського "Янг Бойз".

"Барселона" розгромила суперника з рахунком 5:0, а Левандовський встановив важливе досягнення, повідомляє The Athletic.

Читайте також:

У матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів "Барселона" обіграла вдома "Янг Бойз". Роберт Левандовський забив два голи у цьому поєдинку. Він довів кількість м'ячів у складі "синьо-гранатових" до десяти, якщо говорити про виступ у ЛЧ.

Левандовський наздогнав Роналду

Польський форвард став другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити десять або більше м'ячів у турнірі за три різні клуби. До цього 36-річний футболіст записав на свій рахунок 69 голів за "Баварію" та 17 м'ячів за дортмундську "Боруссію".

Роберт Левандовський під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

До цього подібне вдавалося лише одному футболісту. Йдеться про португальця Кріштіану Роналду. Він забив 105 м'ячів за мадридський "Реал", 21 гол за "Манчестер Юнайтед" та ще 14 разів відзначився у складі туринського "Ювентуса".

Нагадаємо, захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у відомому іспанському клубі.

Український коментатор став на захист головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського після скандалу щодо формування стартового складу команди.