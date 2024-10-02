Зінченко готується до переходу до відомого іспанського клубу

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/arsenal/

Головний тренер англійського "Арсеналу" Мікель Артета не розраховує на Олександра Зінченка як основного футболіста лондонської команди. Взимку захисник збірної України може перейти до іншого клубу.

У послугах Зінченка зацікавлені декілька команд, повідомляє Marca.

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Олександр Зінченко продовжує відновлюватися від наслідків травми, через яку він пропускає матчі "Арсеналу" та збірної України. Попри це, до захисника зберігається стійкий інтерес з боку відомих клубів.

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/arsenal/

Де гратиме Зінченко

Мікель Артета повернув українця в основу "канонірів" під час передсезонної підготовки команди, але тренерському штабу "Арсеналу" потрібен стабільніший футболіст на позиції лівого захисника. Лондонці готові залишити Зінченка лише як футболіст ротації.

Проте Олександром цікавляться команди з Іспанії, Італії та Франції. Головним претендентом на нього є мадридський "Атлетіко". Дієго Сімеоне хоче вже взимку посилити декілька позицій, до планів тренера входить і трансфер нового лівого захисника.

"Атлетіко" готовий взяти Зінченка в оренду з правом викупу або одразу заплатити "Арсеналу" 25 млн євро. Поки не відомо, як "каноніри" відреагують на цю пропозицію.

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